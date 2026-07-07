ASSE : un concurrent pour le titre annonce du lourd au mercato, coup dur pour les Verts !

Le Stade de Reims ne compte pas perdre de temps pour préparer son retour au premier plan. Relégué en Ligue 2, le club champenois accélère déjà sur le mercato avec deux arrivées qui pourraient faire parler : Sambou Soumano et Armel Zohouri.

Pour l’ASSE, qui vise clairement le titre et la remontée immédiate, Reims envoie déjà un message fort.

Sambou Soumano arrive pour dynamiter l’attaque rémoise

Libre depuis la fin de son contrat à Lorient, Sambou Soumano va s’engager avec le Stade de Reims. L’avant-centre de 25 ans est actuellement en Champagne pour finaliser son contrat de quatre saisons.

L’ancien attaquant des Merlus a déjà passé sa visite médicale avec succès et devrait rapidement être officialisé.

Cette saison en Ligue 1, le natif de Dakar a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 31 rencontres. Barré à Lorient par la concurrence de Bamba Dieng, il a choisi Reims pour relancer sa progression et s’installer dans un rôle plus important.

Après Pau, Châteaubriant, Lorient, Eupen, Rodez et Quevilly-Rouen, Soumano s’apprête donc à découvrir son septième club en sept ans. Mais pour Reims, son arrivée représente surtout un pari offensif intéressant pour la Ligue 2.

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🩺 Visite médicale réussie pour Sambou Soumano au Stade de Reims.



✍️ L'attaquant sénégalais va s'engager ce lundi pour 4 anshttps://t.co/JdLFdc6OLL pic.twitter.com/CO7cR86vuk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 6, 2026

Reims boucle aussi un accord avec un international ivoirien

Le club champenois ne s’arrête pas là. Selon les informations de Foot Mercato, Reims a également trouvé un accord avec Armel Zohouri.

Le latéral droit ivoirien de 24 ans évolue actuellement à l’Iberia 1999, leader du championnat géorgien. Cette saison, il a disputé 22 rencontres et délivré deux passes décisives.

International ivoirien à cinq reprises, Zohouri ne rejoindra toutefois Reims qu’après les deux matchs du premier tour de qualification pour la Ligue des champions que doit encore disputer son club actuel.

Un rival de plus en plus sérieux pour l’ASSE

Avec Soumano et Zohouri, Reims affiche déjà ses ambitions. Le club rémois veut bâtir un effectif capable de jouer immédiatement la montée, voire le titre de champion de Ligue 2.

L’ASSE est prévenue. Les Verts ont également lancé leur mercato avec les arrivées de Sohaib Naïr et Jakob Breum, ainsi que celle attendue de Mamour Ndiaye. Mais la concurrence promet d’être féroce.

Reims possède de l’expérience, un président influent et désormais des recrues déjà ciblées pour renforcer son groupe. La bataille pour le haut de tableau s’annonce déjà très chaude.