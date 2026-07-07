ASSE : Saint-Étienne recalé, l’OL veut rafler la mise ?

L’AS Saint-Étienne avait tenté un joli coup sur le marché des jeunes talents, mais le dossier semble déjà s’éloigner. Selon les informations de Nordisk Football, les Verts se sont positionnés pour recruter Matias Siltanen, prometteur milieu finlandais de 19 ans.

Problème pour l’ASSE : le joueur aurait repoussé l’approche stéphanoise, tout comme celle du Stade de Reims. Et plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’Olympique Lyonnais, seraient désormais dans la course.

L’ASSE avait ciblé un gros potentiel

Matias Siltanen commence à faire beaucoup parler de lui en Europe. À seulement 19 ans, le milieu de terrain s’est déjà installé comme titulaire à Djurgården, en Suède, et possède une expérience intéressante malgré son jeune âge.

International Espoirs finlandais, avec neuf sélections et cinq buts, il a également déjà disputé des rencontres de qualification pour les compétitions européennes. Une progression rapide qui ne passe pas inaperçue.

Selon Transfermarkt, sa valeur est déjà estimée à 10 millions d’euros. Un montant qui témoigne du potentiel attribué au jeune joueur, même s’il ne reflète pas forcément le prix final d’un éventuel transfert.

Saint-Étienne et Reims recalés

Toujours d’après Nordisk Football, l’ASSE et Reims se sont positionnés sur le dossier, sans parvenir à convaincre le joueur.

La présence de clubs de Premier League dans le dossier rend forcément la concurrence très compliquée pour les équipes de Ligue 2. Pour Siltanen, l’objectif semble clairement être de viser un projet plus exposé, avec un championnat de premier plan et une perspective de haut niveau immédiate.

Ce refus reste toutefois révélateur des ambitions de l’ASSE. Les dirigeants stéphanois ne se contentent pas de profils expérimentés pour préparer la Ligue 2 : ils cherchent aussi à attirer des joueurs à forte valeur de revente.

Toulouse a dégainé, l’OL se prépare

La bataille pourrait désormais se jouer entre plusieurs clubs de Ligue 1. Selon le journaliste SportsPeteO, Toulouse a déjà formulé une offre pour Matias Siltanen.

L’Olympique Lyonnais serait également prêt à passer à l’action. Une menace supplémentaire pour les Verts, qui pourraient voir leur ancienne rivalité avec l’OL se prolonger sur le mercato.

Reste à savoir si les Lyonnais iront jusqu’au bout dans ce dossier. Mais une chose est certaine : Saint-Étienne avait vu juste en ciblant ce jeune milieu finlandais. Le problème, c’est que son profil attire désormais bien plus haut que la Ligue 2.