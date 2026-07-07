OM : coup dur pour Genesio, son chouchou pas loin de quitter Marseille !

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement vivre ses dernières heures sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Alors que Bruno Genesio espérait pouvoir s’appuyer sur son expérience et son efficacité la saison prochaine, une piste surprenante venue de Turquie se précise.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Çorum FK pousse très fort pour attirer l’attaquant gabonais.

Çorum FK a déjà rencontré Aubameyang

Le club turc, récemment promu et visiblement ambitieux sur le marché des transferts, aurait rencontré Pierre-Emerick Aubameyang à Istanbul.

Les dirigeants de Çorum FK, présentés comme très fortunés, souhaitent faire du Marseillais l’un des grands visages de leur projet. Et les discussions auraient déjà bien avancé.

Un accord de principe aurait notamment été trouvé entre le club turc et le joueur sur les bases salariales de son futur contrat.

L’OM doit encore donner son accord

Le dossier n’est toutefois pas encore bouclé. Çorum FK doit désormais parvenir à un accord avec l’Olympique de Marseille pour finaliser le transfert.

Aubameyang reste sous contrat et l’OM devra donc valider les conditions financières de son départ. Mais le fait que le joueur ait déjà trouvé une entente salariale avec son prétendant turc constitue forcément un signal fort.

Ces dernières semaines, Bruno Genesio avait pourtant laissé entendre qu’il souhaitait conserver l’ancien joueur d’Arsenal. Son expérience, son influence dans le vestiaire et ses statistiques de la saison passée en faisaient un élément important dans l’idée du nouveau coach marseillais.

🚨 EXCL – Çorum FK fonce sur Pierre Emerick Aubameyang ! 🇹🇷



🇬🇦 La star de l’Olympique de Marseille a rencontré les dirigeants très fortunés du club néo promu à Istanbul.



🤝 Accord de principe trouvé sur la base salariale.



🔵⚪️ Corum doit à présent s’accorder avec l’OM.



⏳… pic.twitter.com/P6Lu4r6Pp9 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 7, 2026

Un départ qui changerait les plans de Genesio

Voir Aubameyang quitter Marseille représenterait un vrai coup dur pour Bruno Genesio. L’attaquant gabonais devait potentiellement incarner un rôle de leader dans un groupe olympien appelé à évoluer durant l’été.

Mais l’OM doit aussi composer avec sa masse salariale et les opportunités de mercato. Un départ d’Aubameyang permettrait au club de libérer une place importante dans l’effectif, ainsi qu’un salaire conséquent.

Le feuilleton est désormais lancé. Çorum FK semble déterminé, Aubameyang aurait ouvert la porte et l’OM doit trancher : conserver un cadre voulu par Genesio ou accepter une vente qui pourrait rebattre les cartes en attaque.