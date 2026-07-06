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FRANCE

OM : premier coup dur pour le duo Genesio – Lorenzi à Marseille 

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 23:00
Bruno Genesio (OM)

À peine nommés à l’OM, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi font déjà face à un premier imprévu. 

L’OM devra encore patienter avant de présenter officiellement son nouvel entraîneur et son nouveau directeur sportif. Alors que leur conférence de presse était programmée pour le 10 juillet, le club phocéen a finalement décidé de la reporter à une date ultérieure.

Présentation reportée pour Genesio et Lorenzi 

L’information a été révélée par notre confrère Adrien Pittore, qui précise qu’aucune raison n’a été communiquée par l’OM pour expliquer ce changement de calendrier.

Ce report constitue un premier contretemps pour Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, fraîchement installés aux commandes du nouveau projet olympien. Les deux hommes étaient attendus pour détailler leurs ambitions, leur méthode de travail et les grandes lignes du mercato estival.

L’OM prend son temps

Ce changement ne remet toutefois pas en cause leurs fonctions au sein du club. En coulisses, le duo poursuit son travail pour remodeler l’effectif, avec plusieurs dossiers déjà ouverts dans le sens des arrivées comme des départs.

Les supporters marseillais devront donc patienter encore un peu avant de découvrir les premiers mots de Bruno Genesio dans la peau de l’entraîneur de l’OM, ainsi que les orientations de Grégory Lorenzi pour ce mercato estival. Reste désormais à connaître la nouvelle date choisie par le club, qui n’a pour l’instant livré aucune précision sur les raisons de ce report inattendu.

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