OM : la première offre de la Roma pour Mason Greenwood dévoilée !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

La Roma passe à l’action pour Mason Greenwood. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien devrait transmettre d’ici demain une première offre estimée à 45 millions d’euros, bonus compris, à l’Olympique de Marseille.

Une proposition importante sur le papier, mais qui pourrait ne pas suffire à faire céder la direction olympienne.

L’OM attend au moins 55 millions d’euros

Mason Greenwood fait partie des grands dossiers de l’été à Marseille. L’attaquant anglais, très courtisé sur le marché, pourrait bien quitter l’OM dans les prochaines semaines.

Mais Grégory Lorenzi ne compte pas brader son joueur. Le directeur sportif marseillais devrait se montrer particulièrement ferme dans les négociations et attendrait au minimum 55 millions d’euros pour envisager un départ.

L’offre romaine, inférieure aux exigences olympiennes, devrait donc servir de première base de discussion plutôt que de véritable élément déclencheur.

Greenwood aurait demandé son départ

Gazzetta : La Roma devrait transmettre d'ici demain une offre de 45M (bonus compris) à l'#OM pour Mason Greenwood 🔜 pic.twitter.com/LNJ6IzeV5i — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 6, 2026

D’après La Provence, Mason Greenwood aurait exprimé son envie de quitter l’Olympique de Marseille cet été, tout comme Leonardo Balerdi.

Une information qui pourrait logiquement pousser plusieurs clubs à accélérer. La Roma n’est toutefois pas seule dans le dossier puisque Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid suivent également la situation de l’Anglais.

L’OM pourrait ainsi faire jouer la concurrence afin de faire grimper les enchères autour de son attaquant.

L’Arabie saoudite attendue dans le dossier ?

Marseille espère également voir d’autres acteurs se positionner dans les prochaines semaines. Une offre venue d’Arabie saoudite pourrait notamment totalement rebattre les cartes, avec des moyens financiers bien supérieurs à ceux de la plupart des clubs européens.

La Roma a lancé les hostilités avec une première proposition de 45 millions d’euros bonus compris. Mais pour Mason Greenwood, l’OM semble décidé à attendre beaucoup plus.