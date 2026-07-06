À LA UNE DU 6 JUIL 2026
[14:00]OM : Stéphane Richard impliqué dans les prochaines élections présidentielles ?
[13:40]RC Lens : le maillot d’un autre club Sang et Or risque de faire réagir les supporters !
[13:20]FC Barcelone : le Barça s’offre un deal à 60 M€ avant d’attaquer le mercato
[13:00]ASSE : la future recrue des verts qui envoie son salaire à sa mère chaque mois
[12:40]OM : Stéphane Richard a évité une énorme humiliation à Marseille et ses supporters !
[12:20]RC Lens : l’ancien flop du Racing devient un homme fort du Mondial
[12:00]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Trump met le feu, Neymar humilie le Brésil, Ronaldo face au prodige Yamal !
[11:40]ASSE Mercato : Maubleu fait ses adieux et donne déjà rendez-vous aux Verts !
[11:20]OM : la première offre de la Roma pour Mason Greenwood dévoilée !
[11:00]PSG : Paris face à un ultimatum à 100 M€ sur le mercato

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : la première offre de la Roma pour Mason Greenwood dévoilée !

Par Louis Chrestian - 6 Juil 2026, 11:20
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

La Roma passe à l’action pour Mason Greenwood. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien devrait transmettre d’ici demain une première offre estimée à 45 millions d’euros, bonus compris, à l’Olympique de Marseille.

Une proposition importante sur le papier, mais qui pourrait ne pas suffire à faire céder la direction olympienne.

L’OM attend au moins 55 millions d’euros

Mason Greenwood fait partie des grands dossiers de l’été à Marseille. L’attaquant anglais, très courtisé sur le marché, pourrait bien quitter l’OM dans les prochaines semaines.

Mais Grégory Lorenzi ne compte pas brader son joueur. Le directeur sportif marseillais devrait se montrer particulièrement ferme dans les négociations et attendrait au minimum 55 millions d’euros pour envisager un départ.

L’offre romaine, inférieure aux exigences olympiennes, devrait donc servir de première base de discussion plutôt que de véritable élément déclencheur.

Greenwood aurait demandé son départ

D’après La Provence, Mason Greenwood aurait exprimé son envie de quitter l’Olympique de Marseille cet été, tout comme Leonardo Balerdi.

Une information qui pourrait logiquement pousser plusieurs clubs à accélérer. La Roma n’est toutefois pas seule dans le dossier puisque Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid suivent également la situation de l’Anglais.

L’OM pourrait ainsi faire jouer la concurrence afin de faire grimper les enchères autour de son attaquant.

L’Arabie saoudite attendue dans le dossier ?

Marseille espère également voir d’autres acteurs se positionner dans les prochaines semaines. Une offre venue d’Arabie saoudite pourrait notamment totalement rebattre les cartes, avec des moyens financiers bien supérieurs à ceux de la plupart des clubs européens.

La Roma a lancé les hostilités avec une première proposition de 45 millions d’euros bonus compris. Mais pour Mason Greenwood, l’OM semble décidé à attendre beaucoup plus.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot