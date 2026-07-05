Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À peine installé dans ses fonctions de directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi pourrait déjà livrer un premier duel à l’OL sur le marché des transferts.

L’OM multiplie les pistes afin de renforcer son effectif au mercato estival. Parmi les profils étudiés figure désormais Zinedin Smajlovic, jeune défenseur central de Sandefjord, dont la progression ne passe plus inaperçue en Europe.

Une concurrence déjà féroce avec l’OL

À seulement 22 ans, l’international Espoirs suédois est considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat norvégien. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il ne sera toutefois pas facile à déloger.

Selon Foot Marseille, l’OM suit de très près Zinedin Smajlovic. Mais le club phocéen est loin d’être seul sur ce dossier. Le Celtic Glasgow a déjà pris contact avec le joueur et son club, sans parvenir pour l’instant à trouver un accord financier. Dans le même temps, l’OL et Toulouse surveillent également la situation de près.

Un premier test pour Lorenzi à l’OM

La liste des prétendants ne s’arrête pas là puisque les Glasgow Rangers, Fenerbahçe, l’Olympiacos et Hull City seraient eux aussi intéressés par le profil du défenseur scandinave. Ce dossier pourrait rapidement servir de premier révélateur pour Grégory Lorenzi.

Le nouveau patron du recrutement marseillais devra convaincre Sandefjord, mais aussi devancer une concurrence particulièrement relevée. L’OM cherche à renforcer sa défense avec des joueurs capables de s’inscrire dans la durée. Zinedin Smajlovic correspond parfaitement à ce profil, mais son recrutement s’annonce déjà comme l’un des plus disputés du mercato estival.