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Stade Rennais, OL, RC Lens Mercato : un des trois clubs tient la corde pour Openda ! 

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 14:20
Loïs Openda (Juventus)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Loïs Openda (Juventus, 26 ans), dont le nom est associé à l’OL, au Stade Rennais et au RC Lens, a une préférence pour son avenir au mercato estival.

Le nom de Loïs Openda agite le mercato estival en Ligue 1. L’attaquant belge, actuellement sous contrat avec la Juventus, est suivi de près par l’OL, le Stade Rennais et le RC Lens. Et selon les dernières tendances du dossier, une hiérarchie se dessine déjà.

L’OL en pole pour Openda ?

D’après une information relayée par Foot01, Openda aurait une nette préférence pour un départ à l’Olympique Lyonnais. Le projet sportif proposé par l’OL, combiné à une place de titulaire quasi assurée, séduit particulièrement l’attaquant. Un contexte sportif qui joue en faveur du club rhodanien, désireux de reconstruire son secteur offensif avec des profils déjà expérimentés en Ligue 1.

Mais si la volonté du joueur est claire, le dossier reste bloqué par les exigences de la Juventus. Le club italien souhaite que Lyon prenne en charge une grande partie du salaire, une condition jugée trop lourde par les dirigeants lyonnais, notamment en raison des contraintes financières actuelles.

Le Stade Rennais et le RC Lens à l’affût ? 

L’OL doit déjà composer avec plusieurs mouvements importants et un encadrement budgétaire strict, ce qui complique fortement l’opération. Le Stade Rennais et le RC Lens restent en embuscade. Les deux clubs suivent la situation de près et pourraient se repositionner si les discussions entre la Juventus et Lyon échouent.

Pour l’heure, ils apparaissent toutefois en retrait dans la hiérarchie des préférences du joueur. Malgré une tendance qui se dégage en faveur de Lyon, rien n’est encore acté. Les discussions financières et les ajustements de dernière minute pourraient totalement relancer ce dossier majeur du mercato.

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