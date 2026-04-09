Mercato : PSG, OM, OL… un club accélère pour faire revenir Jonathan David en Ligue 1 !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le feuilleton Jonathan David s’intensifie. Moins d’un an après avoir quitté la Ligue 1, l’attaquant canadien pourrait déjà faire son retour en France. Et dans ce dossier brûlant, un club semble désormais décidé à passer à l’action : l’Olympique Lyonnais.

Longtemps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, l’ancien buteur du LOSC voit aujourd’hui Lyon prendre une longueur d’avance.

L’OL met la pression, la concurrence s’organise

Selon la presse italienne, confirmée par Tuttosport, l’OL pousse activement depuis plusieurs semaines pour convaincre Jonathan David de revenir en Ligue 1. Une offensive claire qui montre l’ambition du club rhodanien de renforcer son secteur offensif avec un joueur déjà parfaitement adapté au championnat français.

Mais la concurrence reste féroce.

Le PSG garde un œil attentif sur la situation, même si la piste d’un échange avec Randal Kolo Muani semble aujourd’hui peu crédible. De son côté, l’OM continue de surveiller le dossier, sans avoir encore accéléré concrètement.

À l’étranger, deux clubs de Premier League sont également à l’affût : West Ham United et Nottingham Forest. Une concurrence qui pourrait rapidement faire grimper les enchères.

Un dossier XXL pour les finances lyonnaises

Recruter Jonathan David ne sera pas une opération simple. Le montant du transfert est estimé entre 25 et 30 millions d’euros, une somme importante pour l’OL.

Mais le vrai obstacle pourrait être ailleurs : le salaire du joueur.

Avec des émoluments estimés à 6 millions d’euros nets par saison, l’international canadien représente un investissement massif. Une donnée qui pose question sur la capacité réelle de Lyon à boucler une telle opération.

Dans un contexte économique encore fragile, le club devra probablement réaliser des ventes importantes ou ajuster sa masse salariale pour concrétiser ce transfert.

Un retour en Ligue 1 vraiment possible ?

Malgré ces obstacles, l’intérêt de Lyon est bien réel. Jonathan David reste une valeur sûre, capable de garantir des buts et de s’adapter rapidement.

Son passage réussi en Ligue 1, notamment avec le LOSC, joue clairement en sa faveur. À 26 ans, il est à un moment clé de sa carrière et pourrait être tenté par un projet où il serait au cœur du jeu.

Reste à savoir si l’OL pourra rivaliser financièrement avec les clubs anglais… ou même avec le PSG.

Le dossier Jonathan David s’annonce comme l’un des feuilletons chauds du prochain mercato. Lyon a dégainé en premier, mais rien n’est encore joué.

Entre ambitions sportives, contraintes financières et concurrence européenne, la bataille s’annonce intense.

Une chose est sûre : si l’OL réussit ce coup, ce serait un énorme signal envoyé à toute la Ligue 1.