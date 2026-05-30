Le coach du RC Lens Pierre Sage, qui rêve d’entraîner Liverpool, voit aujourd’hui son nom cité aux Red Devils suite au départ d’Arne Slot.

L’information a de quoi surprendre. Alors que Pierre Sage n’est pas encore assuré de poursuivre l’aventure sur le banc du RC Lens la saison prochaine, son nom circule désormais autour de l’un des plus grands clubs de la planète football. Selon plusieurs sources anglaises, Liverpool aurait inscrit le technicien français parmi les profils étudiés pour succéder à Arne Slot.

Pierre Sage dans la liste des Reds

Le départ d’Arne Slot a déclenché une véritable course contre la montre du côté d’Anfield. Les dirigeants des Reds souhaitent rapidement désigner le futur patron de l’équipe première afin de préparer la prochaine saison dans les meilleures conditions. Et un nom semble aujourd’hui se détacher nettement : Andoni Iraola. Libre depuis son départ de Bournemouth, l’Espagnol bénéficie notamment du soutien de Richard Hughes, l’actuel directeur sportif de Liverpool, qui connaît parfaitement son travail.

Mais selon les informations de The Athletic, Liverpool ne se limite pas à une seule piste. Les Reds étudieraient également les candidatures de Sebastian Hoeneß et de Pierre Sage. Une présence qui témoigne de la cote grandissante du technicien français sur la scène européenne. Après son travail remarqué en Ligue 1, Sage continue de séduire de nombreux observateurs grâce à ses qualités tactiques, sa gestion humaine et sa capacité à faire progresser ses groupes.

Le rêve assumé de Sage

Cette rumeur prend une dimension particulière lorsqu’on connaît l’admiration que porte Pierre Sage à Liverpool. Le technicien du RC Lens n’a jamais caché son intérêt pour le football anglais et pour le club de la Mersey, souvent cité parmi les références mondiales en matière de projet sportif et d’environnement footballistique. Voir son nom associé aujourd’hui à Liverpool constitue donc une reconnaissance majeure de son travail.

Pour autant, l’hypothèse d’une arrivée de Sage à Anfield reste aujourd’hui difficile à imaginer. Andoni Iraola conserve une longueur d’avance importante dans l’esprit des décideurs anglais. Son expérience récente en Premier League et ses résultats obtenus avec Bournemouth plaident fortement en sa faveur. Liverpool dispose également d’autres alternatives solides avant d’envisager une option plus audacieuse. Mais le RC Lens peut trembler : l’option de voir Sage tout quitter pour les Reds serait bien réelle.