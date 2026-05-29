RC Lens : du très lourd attend Pierre Sage s’il reste fidèle aux Sang et Or

Selon La Gazzetta dello Sport, le RC Lens participera à la Como Cup, programmée du 28 juillet au 1er août. Avec ou sans Pierre Sage ?

Le RC Lens vient à peine de terminer sa saison que sa préparation estivale se précise déjà. D’après La Gazzetta dello Sport, les Sang et Or feront partie des équipes engagées dans la Como Cup, un tournoi international prévu en Italie du 28 juillet au 1er août.

Une participation loin d’être anodine pour le club artésien, qui continue de renforcer son exposition européenne et son niveau de compétition durant l’intersaison. Cette compétition, organisée autour de formations ambitieuses, offrira au groupe lensois un premier véritable test avant la reprise du championnat. Villarreal, Crystal Palace et l’équipe saoudienne d’Al-Ula seront aussi de la partie. Un joli gratin.

Un été déjà sous tension avec Sage

Si cette information se confirme, elle s’inscrit dans un calendrier estival particulièrement relevé pour le RC Lens. Le club devrait enchaîner plusieurs rencontres de préparation face à des adversaires de haut niveau, dans une logique de montée en intensité progressive. Il faut rappeler que Lens devra aussi se préparer à nouveau à la gestion des matchs tous les 3-4 jours en vue de la Ligue des Champions. La dernière fois que le RCL s’était qualifié, il avait notamment affronté des clubs étrangers en préparation comme Wolfsburg (1-1), le Torino (0-0) et Man United (1-3) en 2023.

Pour Pierre Sage, dont la situation sur le banc lensois reste un sujet suivi de près, la préparation de son équipe se précise donc de plus en plus. Mais il faudra d’abord être sûr qu’il reste à Lens. À noter que, comme le coach l’a indiqué sur RMC, la reprise du staff est fixée au 7 juillet prochain.