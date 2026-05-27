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FRANCE

RC Lens : l’IA a un grand favori pour remplacer Pierre Sage en cas de départ

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 15:40
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Pierre Sage (RC Lens)

Si Pierre Sage venait à quitter le RC Lens cet été, le club artésien se retrouverait face à un choix structurant pour son avenir. Et selon une projection basée sur les prédictions de ChatGPT, une option se détache nettement : le duo Yannick Cahuzac – Olivier Pantaloni.

Une solution atypique, mais jugée particulièrement adaptée à l’environnement Sang et Or.

1. Cahuzac – Pantaloni : 36 %

Le duo le plus cohérent avec l’ADN Lens

C’est la combinaison qui ressort en tête des modèles.

Pourquoi ce duo ?

  • Cahuzac : identité Lens, intensité, connaissance du vestiaire
  • Pantaloni : expérience, gestion d’un groupe pro, stabilité
  • Complémentarité forte (émotion + structure)
  • Capacité à maintenir l’intensité exigée à Bollaert

L’IA estime que ce profil est le plus “sécurisant culturellement” pour le RC Lens, même sans expérience commune au très haut niveau.

2. Sébastien Pocognoli – 22 %

Le coach moderne en progression

  • Style intense et vertical
  • Très bon développement des jeunes
  • Fort potentiel dans un projet long terme
  • Profil déjà suivi en Belgique et en France

Le choix “data + progression”.

3. Wilfried Nancy – 18 %

Le technicien structuré et exporté

  • Référence en MLS
  • Jeu de possession moderne
  • Gestion collective très propre
  • Profil apprécié dans les directions sportives européennes

Option très “football moderne”.

4. Karel Geraerts – 14 %

Le profil organisation et discipline

  • Très bon cadre défensif
  • Expérience en clubs sous pression
  • Approche pragmatique
  • Bonne gestion des vestiaires exigeants

Solution fiable et stable.

5. Luis Castro – 7 %

Le pari offensif

  • Jeu vertical et agressif
  • Développement de jeunes joueurs
  • Profil analytics et moderne

Plus risqué mais intéressant.

6. Habib Beye – 3 %

Le choix outsider émotionnel

  • Leadership fort
  • Discours impactant
  • Style intense mais encore jeune entraîneur

Peu probable dans ce contexte précis.

Conclusion

Selon cette projection, le RC Lens privilégierait clairement une logique simple : priorité à la cohérence culturelle + intensité + connaissance du terrain. Et dans ce cadre, le duo Cahuzac–Pantaloni apparaît comme l’option la plus alignée avec l’identité du club, devant les profils plus “modernes” ou internationaux.

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