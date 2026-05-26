RC Lens Mercato : l’IA prédit le futur onze de Sage la saison prochaine

Nous avons demandé à l’IA d’imaginer l’équipe type du RC Lens la saison prochaine. Voici sa réponse.

Alors que le RC Lens s’apprête à vivre un mercato estival animé, plusieurs changements importants pourraient intervenir dans l’effectif lensois. Si les départs d’Adrien Thomasson et de Wesley Saïd sont déjà actés, d’autres cadres comme Malang Sarr, Samson Baidoo ou encore Mamadou Sangaré pourraient également quitter le club durant l’intersaison.

Malgré ces possibles mouvements, les Sang et Or devraient conserver une bonne partie de leur ossature autour de joueurs comme Robin Risser, Florian Thauvin ou encore Allan Saint-Maximin. ChatGPT a ainsi iméginé à quoi pourrait ressembler le onze type du RC Lens la saison prochaine.

L’IA imagine le onze type du RC Lens la saison prochaine

Robin Risser (gardien, actuellement au RC Lens) : Élu meilleur gardien de Ligue 1 après une saison exceptionnelle, Robin Risser semble désormais installé comme le patron des cages lensoises. Très fort sur sa ligne et de plus en plus complet dans son jeu au pied, il pourrait encore franchir un cap la saison prochaine.

Ismaëlo Ganiou (défenseur central, actuellement au RC Lens) : Déjà très utilisé cette saison, Ismaëlo Ganiou pourrait définitivement s’imposer comme un titulaire indiscutable et rester devant Jonathan Gradit dans la hiérarchie malgré le retour de blessure de ce dernier. Son agressivité, sa vitesse et sa capacité à défendre haut collent parfaitement au style de jeu de Pierre Sage.

Samson Baidoo (défenseur central, actuellement au RC Lens) : Auteur d’une saison très prometteuse, Samson Baidoo possède toutes les qualités du défenseur moderne : puissance, relance propre et impact physique. Lens compte énormément sur lui pour devenir le patron de la défense dans les prochaines années.

Oumar Solet (défenseur central, actuellement à l’Udinese) : Freiné par plusieurs blessures durant sa carrière, Oumar Solet reste un défenseur au potentiel énorme et sort d’une énorme saison avec l’Udinese. Chez les Sang et Or, l’ancien Lyonnais pourrait venir remplacer Malang Sarr, en partance du RC Lens cet été.

Ruben Aguilar (piston droit, actuellement au RC Lens) : Toujours aussi précieux dans son couloir droit, Ruben Aguilar apporterait son expérience et sa régularité. Son volume de jeu reste essentiel dans le système très intense du RC Lens.

Andrija Bulatovic (milieu défensif, actuellement au RC Lens) : Très apprécié pour sa qualité technique et sa vision du jeu, Andrija Bulatovic pourrait être propulsé titulaire pour combler le départ d’Adrien Thomasson. Son calme sous pression apporterait beaucoup de maîtrise à l’équipe.

Marshall Munetsi (milieu défensif, actuellement à Wolverhampton) : Avec son énorme activité et sa puissance physique, Marshall Munetsi collerait parfaitement à l’ADN lensois. Capable de récupérer des ballons mais aussi de se projeter vers l’avant, il apporterait un vrai équilibre au milieu et sort d’un prêt plus que réussi au Paris FC.

Matthieu Udol (piston gauche, actuellement au RC Lens) : Matthieu Udol s’est rapidement imposé comme une valeur sûre dans le couloir gauche lensois. Grâce à son activité, sa qualité de centre et son gros volume de jeu, l’ancien Messin pourrait encore prendre une autre dimension la saison prochaine.

Florian Thauvin (ailier droit, actuellement au RC Lens) : Auteur d’une très belle saison, Florian Thauvin resterait l’un des principaux leaders techniques du RC Lens. Sa qualité de passe et son expérience seraient encore précieuses dans les gros matchs.

Allan Saint-Maximin (ailier gauche, actuellement au RC Lens) : Capable de faire basculer un match sur une accélération, Allan Saint-Maximin apporterait toute sa créativité au secteur offensif lensois. Lens pourrait d’ailleurs tout faire pour le conserver définitivement.

Odsonne Édouard (avant-centre, actuellement au RC Lens) : Après une première saison encourageante sous les couleurs lensoises, Odsonne Édouard pourrait franchir un cap en 2026-2027. Bien intégré au collectif de Pierre Sage, l’avant-centre lensois semble avoir retrouvé de la confiance et pourrait devenir l’un des principaux atouts offensifs des Sang et Or.