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FRANCE

OM : deux clubs de Ligue 1 prêts à détourner Bruno Genesio de Marseille ?

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 15:40
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Alors que son nom circule avec insistance du côté de l’OM, Bruno Genesio pourrait finalement prendre une tout autre direction. Le Paris FC surveille de très près l’ancien entraîneur du LOSC, mais pas que…

Le dossier Bruno Genesio pourrait bien connaître un énorme rebondissement. Annoncé ces derniers jours parmi les profils étudiés par l’OM pour remplacer Habib Beye, l’ancien entraîneur du LOSC serait désormais dans le viseur très concret… du Paris FC.

Selon les informations révélées par L’Équipe, le club parisien a activé plusieurs pistes en cas de départ d’Antoine Kombouaré, dont l’avenir reste encore incertain malgré une fin de saison réussie. Et parmi les noms ciblés figure celui de Bruno Genesio.

Le Paris FC et un autre club de Ligue 1 sur le coup

Arrivé au Paris FC en cours de saison, Antoine Kombouaré a totalement relancé l’équipe francilienne. Maintenu en Ligue 1 après une série de résultats convaincants, le technicien kanak a même reçu le soutien public d’Antoine Arnault ces derniers jours.

Mais en interne, le doute persiste. Touché physiquement après plusieurs opérations du genou, Kombouaré réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière. Une situation qui pousse les dirigeants du PFC à préparer un plan B crédible pour continuer à faire grandir le projet parisien.

De plus, l’AS Monaco serait également attentive à la situation de Genesio. Le club de la Principauté cherche à anticiper l’avenir de son banc, alors que des ajustements pourraient intervenir en fonction des performances de Sébastien Pocognoli.

Genesio, un profil qui plaît aussi à Marseille

Libre après son aventure à Lille, Bruno Genesio conserve une grosse cote sur le marché français. Son expérience européenne, sa réputation de meneur d’hommes et sa capacité à développer un jeu offensif séduisent plusieurs clubs ambitieux.

Ces dernières semaines, l’OM est pressenti comme le futur club de l’ancien coach de l’OL et de Rennes. Marseille cherche toujours à stabiliser durablement son banc et apprécie les profils capables de gérer la pression d’un grand club.

Mais le Paris FC pourrait avoir un argument inattendu : un projet en pleine ascension, soutenu financièrement par la famille Arnault, avec une pression médiatique bien moindre que celle de l’environnement marseillais.

Un choix stratégique pour Bruno Genesio

À 59 ans, Bruno Genesio pourrait voir dans le Paris FC l’opportunité idéale pour construire sur le long terme. Le club parisien affiche désormais de grandes ambitions en Ligue 1 et rêve même, à terme, d’une qualification européenne.

Le technicien connaît parfaitement le championnat et sort de plusieurs expériences solides, notamment à Lille où il avait encore réussi à maintenir le LOSC dans le haut du tableau malgré un contexte parfois agité.

Reste désormais à savoir si l’OM accélérera réellement sur ce dossier… ou si le Paris FC réussira à doubler le club marseillais sur l’un des entraîneurs français les plus cotés du moment.

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