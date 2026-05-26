Cible de l’ASSE au mercato, Enzo Bardeli (Dunkerque, 25 ans) pourrait signer dans un club espagnol qui vient de sortir du bois.

Ciblé par l’ASSE pour renforcer son entrejeu, Enzo Bardeli pourrait finalement échapper aux Verts. Le milieu de terrain de l’USL Dunkerque, très courtisé sur le marché, attire désormais plusieurs clubs européens… et la concurrence devient sérieuse.

Getafe apprécie Bardeli

À 25 ans, le joueur formé au LOSC réalise une saison remarquée avec Dunkerque, ce qui a naturellement attisé les convoitises. En France, l’ASSE suit le dossier de près, tout comme le FC Lorient, également intéressé par son profil technique et sa capacité à organiser le jeu.

Mais la situation s’accélère à l’étranger. En Espagne, Levante a déjà enclenché les discussions depuis plusieurs semaines. Le club valencien, maintenu en Liga sous la direction de Luis Castro, veut s’appuyer sur cette dynamique pour renforcer son milieu de terrain et continuer à structurer son projet. Selon plusieurs sources, les premiers contacts remontent déjà au mercato hivernal, preuve d’un intérêt ancien et assumé.

Castro n’a pas dit son dernier mot à Levante

Cependant, Levante n’est pas seul. Selon le site Jeunes Footeux, Getafe est désormais entré dans la course, et c’est un élément qui change totalement la donne. Fraîchement qualifié pour une compétition européenne après sa 7e place en Liga, le club madrilène propose un projet plus exposé et plus compétitif. Un argument de poids pour Enzo Bardeli, qui pourrait ainsi découvrir l’Europe dès la saison prochaine.

Dans ce contexte, les choix se multiplient pour le joueur. Levante offre un cadre stable avec Luis Castro, qu’il connaît bien, et une promesse de temps de jeu important. Getafe, lui, propose un défi plus ambitieux sportivement avec une qualification européenne et une visibilité supérieure. Face à cette concurrence internationale, l’ASSE semble désormais en retrait dans le dossier. Le projet stéphanois reste attractif, mais la montée en puissance de clubs espagnols complique sérieusement la tâche des Verts. Le feuilleton Bardeli est donc loin d’être terminé, mais la tendance actuelle ne joue clairement pas en faveur de l’ASSE.