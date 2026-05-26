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FRANCE

OM : un supporter du PSG a débarqué à Marseille, énorme polémique en vue !

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 17:40
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Daniel Riolo s’est montré très critique envers le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, dans l’After Foot sur RMC.

La future gouvernance de l’OM continue de faire réagir. Invité à commenter l’arrivée annoncée de Stéphane Richard à la tête du club phocéen, le journaliste Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots sur les ondes de RMC.

Dans l’After Foot, le chroniqueur a exprimé de sérieux doutes sur la légitimité sportive du dirigeant pressenti, allant jusqu’à remettre en cause sa connaissance du football et sa proximité supposée avec le club rival :

« Stéphane Richard il n’y connaît rien au football. En plus il doit être supporter du PSG, en tout cas, toute sa famille est pour Paris ! »

Un nouvel épisode dans la rivalité historique entre l’OM et le PSG

Une déclaration qui s’inscrit dans la continuité des débats autour du futur projet marseillais, alors que l’OM s’apprête à tourner une nouvelle page de son organisation.

Ces propos ne manqueront pas d’alimenter la rivalité historique entre l’OM et le PSG, d’autant que Stéphane Richard est régulièrement associé à l’univers du groupe Orange et à des sphères jugées éloignées du terrain par certains observateurs.

Alors que l’OM cherche à stabiliser son projet et à retrouver la Ligue des Champions, cette sortie médiatique relance les interrogations sur les choix stratégiques à venir du club.

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