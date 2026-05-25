OM : après son départ du LOSC, Genesio a donné sa réponse définitive à Marseille

Après l’officialisation de son départ du LOSC, Bruno Genesio se rapprocherait d’une arrivée sur le banc de l’OM.

Ce lundi, le LOSC a officialisé le départ de Bruno Genesio. « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026″, a notamment indiqué le club nordiste dans son communiqué.

Une décision qui ouvre désormais grand la porte à l’Olympique de Marseille, alors que le technicien de 59 ans hésitait encore ces derniers jours entre poursuivre l’aventure dans le Nord ou relever le défi marseillais.

Genesio se rapproche de l’OM

Désormais libre, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais se rapprocherait de l’OM, selon le journaliste italien, Nicolò Schira. Des discussions pourraient donc rapidement s’accélérer dans les prochains jours entre les dirigeants marseillais et Bruno Genesio, qui aurait « très très envie » de devenir le nouveau coach de l’OM, d’après l’insider Mohamed Toubache-Ter.