PSG Mercato : Dembélé vers l’Angleterre, Doha cible déjà un ancien crack du LOSC pour le remplacer !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors qu’Ousmane Dembélé (29 ans) pourrait filer à l’anglaise, le PSG se serait déjà mis à la recherche de son successeur au mercato estival.

Le PSG prépare peut-être déjà l’après-Ousmane Dembélé. Alors que les discussions autour d’une prolongation de contrat se compliqueraient fortement ces dernières semaines, le club parisien avance discrètement ses pions sur le marché… avec un nom XXL désormais dans le viseur : Rafael Leão. Selon Fichajes, Doha envisagerait sérieusement de passer à l’action pour l’ailier de l’AC Milan si la situation de Dembélé venait à définitivement se tendre.

Le PSG envisage un scénario sans Dembélé

Le dossier commence à inquiéter en interne. Malgré son importance dans le projet offensif de Luis Enrique, Ousmane Dembélé n’aurait toujours pas trouvé d’accord total pour prolonger son aventure parisienne. Cette situation pousse déjà les décideurs qataris à étudier plusieurs alternatives de très haut niveau afin d’anticiper un éventuel départ. Et le profil de Rafael Leão plaît énormément.

Ancien crack du LOSC avant son explosion à l’AC Milan, l’international portugais sort encore d’une saison impressionnante. Puissant, explosif et capable de faire des différences seul, Leão correspond parfaitement au profil recherché pour dynamiser l’attaque parisienne. Du côté de Milan, l’idée d’un départ commence d’ailleurs à être envisagée face aux intérêts grandissants des grands clubs européens.

Une opération à près de 90 M€

Le dossier reste néanmoins colossal financièrement. Les chiffres évoqués autour d’un éventuel transfert oscilleraient entre 80 et 90 millions d’euros. Une somme énorme… mais que le PSG est capable d’assumer si Doha décide réellement d’accélérer. L’AC Milan, de son côté, souhaiterait évidemment maximiser les bénéfices d’une éventuelle vente, même si des discussions pourraient s’ouvrir sous certaines conditions.

Le PSG devra cependant se méfier d’une énorme concurrence anglaise. Plusieurs clubs de Premier League surveillent également la situation de Rafael Leão avec beaucoup d’attention. Et si Dembélé venait réellement à quitter Paris pour l’Angleterre, ce dossier pourrait alors devenir l’un des gros feuilletons du prochain mercato européen. Une chose semble déjà certaine : Doha prépare le terrain.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League