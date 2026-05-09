Revue de presse : Endrick a réglé ses comptes à l’OL, grosse annonce au Stade Rennais, un transfert à 30 M€ au LOSC ?

Voici la revue de presse en date du samedi 9 mai 2026.

OL : Endrick a réglé ses comptes avec Fonseca

Critiqué après le 0-0 à Angers, Endrick (19 ans, 5 buts en Ligue 1) a expliqué dans une interview que les remarques publiques de Paulo Fonseca l’avaient dérangé, estimant qu’elles auraient dû rester en interne : « Je pense que c’était une critique où il pouvait dire que j’étais fatigué », tout en reconnaissant que l’entraîneur l’a ensuite appelé pour apaiser la situation : « Il m’a appelé pour en parler parce que ça avait eu un impact négatif », avant d’ajouter que ses coéquipiers s’étaient interrogés sur le fait que la discussion n’ait pas été privée : « Pourquoi il ne t’a pas appelé ? C’est bizarre », et que malgré tout, après échange, « tout est rentré dans l’ordre », Endrick concluant que ce type de situation fait partie du football et qu’il faut surtout répondre sur le terrain.

Stade Rennais : nouveau maillot présenté au SRFC

Ce samedi, le Stade Rennais a présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, décrit par le club comme « un maillot à l’âme rennaise », inspiré par l’identité de la ville et ses symboles, et porté par les supporters comme par les joueurs. Dans ses communications, Rennes insiste sur l’idée d’un maillot connecté à son histoire et à sa communauté : « inspiré par le cœur de la ville et ses symboles, porté par ceux dont le sang est Rouge et Noir », soulignant une identité forte autour du club et de ses supporters.

𝙐𝙣 𝙢𝙖𝙞𝙡𝙡𝙤𝙩 𝙖̀ 𝙡’𝙖̂𝙢𝙚 𝙍𝙚𝙣𝙣𝙖𝙞𝙨𝙚 🩸



Pour cette ville qui rassemble, une nouvelle tunique qui nous ressemble. pic.twitter.com/EPyioTTk3d — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 9, 2026

LOSC : Ngoy dans le viseur du Bayer

Selon Ekrem Konur, le Bayer Leverkusen s’intéresse au défenseur du LOSC Lille, Nathan Ngoy, considéré comme un “joyau” évalué à plus de 30 M€. Le club allemand cherche à en faire un futur leader défensif de son équipe. De son côté, l’intérêt de clubs de Premier League augmente également, tandis que Lille serait ouvert à un transfert pour des raisons de fair-play financier (FFP).

RC Lens : Mesloub dans un cercle fermé

Mezian Mesloub a marqué l’histoire de la Ligue 1 en inscrivant un but cinq secondes seulement après son entrée en jeu lors de la victoire du RC Lens contre Nantes (1-0). D’après les données Opta, il devient le joueur entrant le plus rapide à marquer dans l’histoire du championnat depuis le début des statistiques en 2006. Il bat ainsi le précédent record d’Ireneusz Jeleń (Auxerre), auteur d’un but après 6 secondes en 2007. En plus de cette performance exceptionnelle, le jeune Lensois s’inscrit aussi dans l’histoire des plus jeunes buteurs de Ligue 1 : à 16 ans et 181 jours, il fait partie des très rares joueurs à avoir marqué avant 17 ans dans l’élite française, aux côtés de noms comme Richard Krawczyk, toujours détenteur du record absolu.

Stade Brestois : le départ de Lorenzi officialisé

Le Stade Brestois 29 a officialisé la fin de sa collaboration avec son directeur sportif Grégory Lorenzi, qui quittera le club à l’issue de la saison 2025/2026. Arrivé en 2016 sous la présidence de Denis Le Saint, Lorenzi a marqué une décennie importante pour le club. Ancien joueur du club, il a d’abord été coordinateur sportif avant de devenir directeur sportif. Sous sa direction, Brest a notamment : retrouvé la Ligue 1 en 2019, réalisé une qualification historique pour la Ligue des Champions, et établi une série record de 8 saisons consécutives dans l’élite. Le président Denis Le Saint a salué son engagement, son professionnalisme et la relation humaine construite depuis de nombreuses années, évoquant une véritable amitié et remerciant Lorenzi pour son rôle central dans le développement du club. Selon les informations évoquées, Grégory Lorenzi devrait poursuivre sa carrière à l’OGC Nice, malgré un intérêt également mentionné de l’Olympique de Marseille.

OGC Nice : Wahi annonce son départ

Elye Wahi a confié à L’Équipe que son aventure avec l’OGC Nice “touche bientôt à sa fin”, tout en disant vouloir profiter du moment avec ses coéquipiers, dans un contexte particulier pour le club : « Avec Nice, l’histoire va bientôt s’arrêter… Oui, alors je profite du moment et de tout le monde », ajoutant qu’il lui est difficile d’imaginer le club en Ligue 2 et des salariés perdre leur emploi : « Il est impossible de voir l’OGC Nice en L2 et de voir des gens se faire licencier. On a leur destin entre nos mains ».