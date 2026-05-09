RC Lens Mercato : la vérité éclate pour Thomasson, Sage veut se consoler avec un joueur du FC Nantes

Le mercato estival s’annonce déjà agité du côté du RC Lens. Alors qu’Adrien Thomasson se rapproche d’un départ libre, un nom très alléchant du FC Nantes circule pour cet été.

Le RC Lens va sans doute perdre l’un de ses cadres cet été. Après la victoire du RCL face au FC Nantes, Canal+ a confirmé que Adrien Thomasson a pris la décision de quitter le club artésien à l’issue de la saison. En fin de contrat, le milieu offensif de 32 ans dispose pourtant d’une proposition de prolongation transmise par la direction lensoise depuis plusieurs semaines. Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs ajouté certaines informations sur X :

« Qd on veut prolonger un joueur, on lui demande pas de Signer sans avoir discuté. Qd on veut prolonger un joueur, on lui lance pas « tu as 10 jours pr réfléchir » tu signes & c’est Bon. Qd on veut prolonger un joueur, on lui rep pas « ok si tu signes pas, je fais venir 1 mec » » Lens Ligue 1 · 2025/26 ⚽ Buteur : Édouard 2.55 ▲ = 25.50€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 2.53 ▲ = 25.30€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€ « Le joueur en refusant d’activer son année en option donne déjà une indication… La Proposition date du début d’année & elle est irrespectueuse … avec un salaire à la Baisse !!! ».

Thomasson pourrait retrouver Haise à Rennes

Auteur d’une saison encore solide sous les couleurs sang et or, l’ancien Strasbourgeois attire plusieurs prétendants en Ligue 1. Le Stade Rennais de Franck Haise et le Paris FC suivent notamment sa situation avec attention. Plusieurs médias évoquent déjà un départ quasiment acté, malgré les tentatives du board lensois de le convaincre de poursuivre l’aventure à Bollaert.

En conférence de presse après le match contre Nantes, Pierre Sage avait d’ailleurs réagi à ces rumeurs : « Tant qu’Adrien ne travaillera pas à Canal+, je ne croirai pas ce qui est dit. On ne va pas faire la chasse aux perturbateurs, mais il y a des timings, des infos qui tombent juste avant les matchs comme ça, ça va, on n’est pas nés d’hier ! ».

Ce possible départ représenterait un vrai coup dur pour le futur projet de Pierre Sage. Arrivé en janvier 2023, Thomasson s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire lensois grâce à son activité, sa polyvalence et son expérience du haut niveau. Le joueur souhaiterait désormais relever un nouveau défi, alors que le flou persiste autour de plusieurs cadres du club nordiste.

Lens pense à Frédéric Guilbert

Pour compenser cette perte importante, le RC Lens commence déjà à explorer certaines pistes. Et selon les informations relayées par Ligue 1+ ce vendredi soir, Frédéric Guilbert (31 ans) plaît aux dirigeants lensois. Le latéral droit du FC Nantes, arrivé chez les Canaris cet hiver, possède un profil expérimenté et a d’ailleurs été auteur d’un très bon match à Bollaert.

Habitué de la Ligue 1 et passé notamment par Caen, Strasbourg ou encore Aston Villa, Guilbert pourrait apporter de la profondeur et du caractère au couloir droit lensois. Sa situation contractuelle, libre cet été, reste surveillée de près alors que plusieurs clubs français seraient également intéressés par son profil.

Le mercato lensois promet donc d’être mouvementé. Entre le départ annoncé d’Adrien Thomasson et les premières pistes étudiées par Pierre Sage, le chantier de l’été est déjà lancé dans l’Artois.