RC Lens Mercato : gros rebondissement pour l’avenir de Malang Sarr

Annoncé avec insistance du côté de Diriyah FC en Arabie saoudite, Malang Sarr n’aurait pourtant encore trouvé aucun accord définitif.

Le dossier Malang Sarr continue d’agiter le mercato lensois. Depuis plusieurs heures, des informations venues d’Arabie saoudite évoquent un accord entre le défenseur du RC Lens et le club de Diriyah FC, actuel dauphin de deuxième division saoudienne. Un contrat de deux ans assorti d’un salaire XXL de 8 millions de dollars annuels et d’une prime à la signature de 2 millions de dollars est notamment annoncé par le journaliste Ahmed Ragab.

Rien de signé pour Malang Sarr

Mais selon les informations de La Voix du Nord rapportées jeudi soir, rien n’est encore signé à ce jour. Le défenseur de 27 ans, auteur d’une saison pleine avec le Racing, prend le temps d’analyser l’ensemble des propositions qui lui sont soumises. Libre en juin prochain, Malang Sarr dispose toujours d’une offre de prolongation transmise depuis plusieurs semaines par les dirigeants lensois, qui espèrent encore conserver l’un des piliers de leur arrière-garde. Le dossier reste donc totalement ouvert.

Arrivé à Lens à l’été 2024 après des passages à Chelsea, Porto et Monaco, l’ancien joueur formé à Nice a retrouvé une stabilité et un niveau de performance qui ont relancé sa carrière. Cette saison, il s’est imposé comme un élément incontournable du système lensois avec une régularité saluée en interne comme à l’extérieur.

Un coup dur majeur pour Lens

Ses performances ont logiquement attiré plusieurs prétendants. Depuis plusieurs semaines, des clubs de Premier League ainsi que des formations saoudiennes suivent de près sa situation contractuelle. Al-Hilal avait déjà été cité parmi les clubs intéressés avant l’apparition de la piste Diriyah FC.

Pour le RC Lens, un départ de Malang Sarr représenterait un coup dur majeur à l’approche d’une saison où le club artésien doit retrouver la Ligue des champions. Le profil du gaucher, son expérience européenne et sa montée en puissance sous Pierre Sage en ont fait un cadre du vestiaire lensois.

Reste désormais à savoir si l’argument sportif lensois pourra rivaliser avec les offres financières venues du Golfe. À ce stade, une chose est sûre : contrairement aux rumeurs circulant ces dernières heures, Malang Sarr n’a encore signé nulle part.