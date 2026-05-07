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FRANCE

RC Lens – FC Nantes : les remplaçants de Thauvin et Saint-Maximin déjà connus ?

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 08:20
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Allan Saint-Maximin et Florian Thauvin (RC Lens)

Avec les forfaits de Florian Thauvin et d’Allan Saint-Maximin, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, va devoir revoir son attaque face au FC Nantes.

Pour la réception ce vendredi (20h45) du FC Nantes, en match avancé de la 33e journée de Ligue 1, le RC Lens devra composer sans Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin, tous deux légèrement touchés. Deux absences qui viennent s’ajouter à celles de Régis Gurtner et Jonathan Gradit, blessés de longue date, et de Saud Abdulhamid, Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré, tous trois suspendus.

Vers une attaque Sotoca – Saïd – Edouard contre Nantes ?

Pour remplacer les suspendus, Ruben Aguilar, Andrija Bulatović et Amadou Haïdara devraient être titularisés face aux Canaris. En revanche, davantage d’incertitudes entourent les remplaçants de Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin dans le secteur offensif.

Sur le côté droit de l’attaque lensoise, Florian Sotoca devrait profiter de ces absences pour retrouver une place dans le onze de départ. À gauche, le poste devrait se jouer entre Wesley Saïd et Abdallah Sima, avec un léger avantage accordé au premier, a estimé notre correspondant à Lens, William Tertrin, dans le talk-show consacré à ce match entre le RC Lens et le FC Nantes.

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