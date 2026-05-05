En cas de relégation en Ligue 2, le futur onze du FC Nantes présenterait un visage plus séduisant que prévu.

Le scénario du pire n’est pas encore acté au FC Nantes. Mais en coulisses, avant les deux derniers matchs de la saison, les réflexions avancent déjà sur toutes les hypothèses possibles, y compris celle d’une descente en Ligue 2. Et dans ce contexte, la construction d’un futur onze compétitif commence à être imaginée.

Un onze potentiel du FC Nantes séduisant

Sur TéléNantes, plusieurs chroniqueurs se sont d’ailleurs prêtés à l’exercice en projetant une équipe type des Canaris en cas de relégation. Et sur le papier, ce onze aurait de quoi tenir la route dans l’antichambre de l’élite. Dans cette projection, le FC Nantes pourrait s’appuyer sur une base structurée et expérimentée avec un système articulé autour de Mirbach dans les buts, protégé par une défense composée de Guilbert, Awaziem, Yousuf et Machado. Un quatuor défensif qui offrirait un mélange d’expérience et de solidité, essentiel dans un championnat de Ligue 2 souvent très physique et disputé.

« Une équipe quoi aurait fière allure en Ligue 2 »

Au milieu de terrain, le trio Sissoko, Leroux et Lepenant apparaît comme l’un des points forts de cette équipe fictive. Avec du volume, de la technique et une capacité à répéter les efforts, ce secteur pourrait devenir l’un des moteurs du collectif du FC Nantes. Devant, la projection est tout aussi intéressante avec un trio offensif composé de Tabibou, Guirassy et Ganago. Trois profils différents capables d’apporter vitesse, puissance et efficacité dans un championnat où les espaces sont souvent plus nombreux qu’en Ligue 1. Pour Marius Anita, cette équipe aurait clairement « fière allure en Ligue 2 », tandis que Nassim Badri estime qu’elle pourrait offrir « une cohérence suffisante pour remonter directement en Ligue 1. »

Place aux deux derniers matches de la saison !

Ces projections traduisent surtout une réalité importante : même en cas de descente, le FC Nantes conserverait un effectif loin d’être dénué de qualités. Plusieurs joueurs disposent déjà d’une expérience significative en Ligue 1, ce qui pourrait constituer un avantage majeur dans une course à la remontée. Cependant, tout dépendra évidemment de la stabilité du groupe. Entre les possibles départs, les ajustements financiers et la stratégie du club, ce onze reste avant tout une projection théorique. Le FC Nantes devra aussi gérer un facteur clé : la capacité mentale à rebondir après une relégation, souvent difficile à digérer pour un club historique de Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)