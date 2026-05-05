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FC Nantes : Matthis Abline fait polémique après l’OM, les supporters le reprennent de volée ! 

Par Bastien Aubert - 5 Mai 2026, 09:20
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Matthis Abline (FC Nantes)

Auteur d’une grosse prestation contre l’OM (3-0), Matthis Abline (23 ans) a diffusé une publication qui ne passe pas chez certains supporters du… FC Nantes ! 

Le FC Nantes a retrouvé le sourire face à l’OM… mais une publication de Matthis Abline a rapidement refroidi une partie des supporters. Auteur d’une prestation remarquée lors du large succès nantais contre Marseille (3-0), l’attaquant de 23 ans a voulu célébrer son match à sa manière. Sur Instagram, Abline a partagé une vidéo compilant ses meilleures actions de la rencontre, une publication qui n’est pas passée inaperçue. Et du côté des supporters nantais, les réactions ont rapidement viré à la critique.

Une vidéo qui fait grincer des dents

Si certains saluent la performance réalisée face à l’OM, beaucoup reprochent surtout au joueur d’en faire trop après un match isolé, dans une saison jugée globalement décevante. Pour plusieurs supporters, cette mise en avant personnelle passe mal alors que le FC Nantes a longtemps souffert cette saison et lutte encore dans une situation délicate.

Les commentaires critiques se sont multipliés sur les réseaux sociaux. « On t’aime bien Matthis… mais là faut tellement aller se faire fou… en vrai. C’est vraiment abusé, il s’est régalé sur CapCut », écrit notamment CoXxez.

Des comparaisons qui ne passent pas

D’autres supporters ont même comparé l’attitude d’Abline à celle de certains anciens joueurs critiqués pour leur irrégularité. « Il me fait penser à Blas. Centré sur lui-même et ses stats. Sans oublier de briller dans les gros matchs et de devenir Darcheville face à Metz ou Angers. Ego », lâche Alex. Même ton du côté de Jazzaro : « Joueur moyen fait une compilation sur son seul bon match de la saison. »

Cette polémique illustre aussi les attentes importantes autour de Matthis Abline. L’attaquant du FC Nantes reste considéré comme un joueur à potentiel, capable de faire des différences dans les grands rendez-vous, comme il l’a montré contre l’OM. Mais son irrégularité cette saison continue d’alimenter les frustrations d’une partie du public.

Dans un contexte où le FC Nantes joue encore gros dans cette fin de saison, chaque prise de parole ou publication est observée avec attention. Le déplacement à Lens vendredi (20h45) sera une nouvelle occasion pour Abline de répondre… cette fois directement sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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