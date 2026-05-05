OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit un énorme tournant pour Pablo Pagis

Et si Pablo Pagis (23 ans) était l’une des prochaines belles surprises du mercato estival ? Alors que son nom revient de plus en plus souvent dans les discussions, les prédictions de plusieurs outils d’intelligence artificielle commencent à s’emballer autour de son avenir.

Stade Rennais – 26 %

Le scénario le plus logique selon les modèles. Le Stade Rennais coche toutes les cases : développement des jeunes, stabilité sportive et intégration progressive. L’IA considère ce choix comme le plus naturel pour maximiser sa progression sans brûler d’étapes.

RC Lens – 21 %

Le RC Lens ressort très haut dans les simulations grâce à son style de jeu intense et structuré. Le profil de Pagis correspond bien à une utilisation en rotation offensive avec montée en puissance rapide dans un collectif exigeant.

LOSC – 17 %

Lille est vu comme un club “value + développement”. L’IA valorise fortement sa capacité à transformer des joueurs en actifs importants. Pagis y aurait un environnement idéal pour progresser et augmenter fortement sa valeur marchande.

OM – 12 %

L’OM est une option réelle mais plus risquée. Le modèle met en avant la forte concurrence offensive et la pression permanente du club. Dans ce scénario, Pagis serait un pari de rotation, avec un temps d’adaptation plus long et un statut moins garanti qu’ailleurs.

Bundesliga (Francfort / Stuttgart / Fribourg) – 14 %

Le championnat allemand est très bien noté par les algorithmes pour ce type de profil. Les clubs cités offrent un environnement parfait pour les attaquants techniques en progression. C’est une alternative très crédible si le joueur veut sortir de la Ligue 1.

Real Sociedad / Villarreal / Betis – 6 %

L’Espagne reste une option technique intéressante mais moins prioritaire. Le style de jeu correspond bien, mais la concurrence interne et la stabilité des effectifs freinent légèrement les projections.

Premier League (Brighton / Brentford / Palace) – 4 %

Scénario plus spéculatif. L’IA considère que l’adaptation physique et l’intensité du championnat anglais rendent cette option moins probable à court terme, sauf explosion rapide du joueur.

Lecture globale IA

65 % de chances de rester en France

• 35 % de chances de départ à l’étranger

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)