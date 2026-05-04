À LA UNE DU 4 MAI 2026
[21:08]FC Nantes : énorme retournement avec Pantaloni, les Kita foncent déjà sur un plan B !
[21:00]OM : un ex coach du PSG déjà écarté avec Fournier, Saadé interpellé par un message qui enflamme tout Marseille ! 
[20:40]ASSE : nouveau coup dur pour Augustine Boakye ! 
[20:30]OL : bonne nouvelle pour Fonseca avant Toulouse et la Ligue des Champions 
[20:20]Stade Rennais Mercato : Sebastian Szymanski déjà sur le départ ?
[20:00]OM Mercato : Greenwood exige son départ, énorme coup de pression de l’UEFA ! 
[19:40]FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles pour Halilhodzic avant le RC Lens
[19:20]OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : un club inattendu de L1 prêt à payer les 25 M€ pour Pablo Pagis ! 
[19:00]PSG : le onze de Luis Enrique à Munich a déjà fuité, le Bayern en panique totale ! 
[18:40]ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour Montanier avant Amiens !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Greenwood exige son départ, énorme coup de pression de l’UEFA ! 

Par Bastien Aubert - 4 Mai 2026, 20:00
💬 Commenter
Mason Greenwood (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que Mason Greenwood (24 ans) aurait demandé à quitter l’OM au mercato, le club phocéen est dans le collimateur de l’UEFA.

L’alerte rouge a été déclenchée à l’OM. Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille est désormais sous surveillance de l’UEFA pour non-respect des règles du fair-play financier. Malgré un accord passé en 2022, le club aurait accumulé environ 157 millions d’euros de pertes sur les trois dernières saisons.

Une situation qui place l’OM dans une zone sensible. Des sanctions pourraient être envisagées, allant de simples amendes à des restrictions sur les compétitions européennes, voire dans le pire des scénarios, une exclusion. Toutefois, la baisse des droits TV en Ligue 1 pourrait être prise en compte et atténuer l’ampleur d’une éventuelle sanction.

Greenwood veut quitter l’OM

En parallèle, un autre dossier agite les coulisses du club : l’avenir de Mason Greenwood. Selon La Minute OM, l’attaquant anglais aurait exprimé le souhait de quitter Marseille dès le prochain mercato estival. Une décision qui s’expliquerait par un sentiment d’isolement et une implication jugée insuffisante dans le projet marseillais. Pourtant, ses statistiques restent très solides : 19 buts et 7 passes décisives en 39 matchs cette saison, un rendement qui attire logiquement plusieurs clubs.

L’Arabie saoudite ferait partie des destinations possibles pour l’international anglais, déjà suivi par plusieurs écuries capables de proposer des offres importantes. Pour l’OM, ce dossier pourrait rapidement devenir stratégique, tant sur le plan sportif que financier, notamment dans un contexte de surveillance accrue de l’UEFA.

Un été sous tensions à Marseille

Entre les contraintes économiques, les possibles sanctions européennes et l’avenir incertain de certains cadres, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato particulièrement agité.

L’OM devra jongler entre nécessité de vendre, ambition sportive et équilibre financier dans un environnement de plus en plus contraint. Une équation complexe qui pourrait profondément remodeler l’effectif d’Habib Beye dans les prochaines semaines.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot