Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que Mason Greenwood (24 ans) aurait demandé à quitter l’OM au mercato, le club phocéen est dans le collimateur de l’UEFA.

L’alerte rouge a été déclenchée à l’OM. Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille est désormais sous surveillance de l’UEFA pour non-respect des règles du fair-play financier. Malgré un accord passé en 2022, le club aurait accumulé environ 157 millions d’euros de pertes sur les trois dernières saisons.

Une situation qui place l’OM dans une zone sensible. Des sanctions pourraient être envisagées, allant de simples amendes à des restrictions sur les compétitions européennes, voire dans le pire des scénarios, une exclusion. Toutefois, la baisse des droits TV en Ligue 1 pourrait être prise en compte et atténuer l’ampleur d’une éventuelle sanction.

Greenwood veut quitter l’OM

En parallèle, un autre dossier agite les coulisses du club : l’avenir de Mason Greenwood. Selon La Minute OM, l’attaquant anglais aurait exprimé le souhait de quitter Marseille dès le prochain mercato estival. Une décision qui s’expliquerait par un sentiment d’isolement et une implication jugée insuffisante dans le projet marseillais. Pourtant, ses statistiques restent très solides : 19 buts et 7 passes décisives en 39 matchs cette saison, un rendement qui attire logiquement plusieurs clubs.

L’Arabie saoudite ferait partie des destinations possibles pour l’international anglais, déjà suivi par plusieurs écuries capables de proposer des offres importantes. Pour l’OM, ce dossier pourrait rapidement devenir stratégique, tant sur le plan sportif que financier, notamment dans un contexte de surveillance accrue de l’UEFA.

Un été sous tensions à Marseille

Entre les contraintes économiques, les possibles sanctions européennes et l’avenir incertain de certains cadres, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato particulièrement agité.

L’OM devra jongler entre nécessité de vendre, ambition sportive et équilibre financier dans un environnement de plus en plus contraint. Une équation complexe qui pourrait profondément remodeler l’effectif d’Habib Beye dans les prochaines semaines.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)