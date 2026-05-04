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FRANCE

OM : énorme coup de tonnerre pour la vente du club ! 

Par Bastien Aubert - 4 Mai 2026, 18:00
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Frank McCourt (OM)

Si la possible arrivée de Julien Fournier comme directeur sportif de l’OM pourrait relancer les rumeurs de vente, un expert calme les espoirs des supporters marseillais.

Le climat devient de plus en plus tendu autour de l’OM. Alors que les rumeurs autour d’une possible vente du club refont surface avec insistance, notamment après l’émergence du nom de Julien Fournier pour un poste de directeur sportif, certains observateurs préfèrent calmer immédiatement l’emballement général. Et après la lourde défaite à Nantes (0-3), les inquiétudes autour de l’avenir économique de l’OM prennent même une ampleur considérable.

« Sans ces 50 millions, que va faire l’OM ? »

Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC Sport, Christophe Cessieux n’a pas caché son immense scepticisme concernant la situation actuelle du club marseillais. Pour lui, les finances olympiennes deviennent extrêmement préoccupantes, surtout si la qualification pour la prochaine Ligue des Champions échappe aux hommes d’Habib Beye. « McCourt comptait sur l’apport de la Ligue des Champions, ça ramenait près de 50 millions d’euros dans les caisses de l’OM. Sans ces 50 millions, que va faire l’OM ? On nous parle de tout changer, tout bouleverser, changer d’entraîneur, changer de joueurs, mais tout ça, ça coûte un blé pas possible », a-t-il lancé.

Le constat dressé est particulièrement inquiétant. Entre les pertes financières annoncées, la baisse des revenus télévisuels et les difficultés sportives, l’OM pourrait entrer dans une période extrêmement délicate. Selon Christophe Cessieux, les pertes du club dépasseraient même les 100 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025. Une situation qui pousse certains supporters à réclamer le départ de Frank McCourt, accusé par une partie du public de ne plus être capable d’amener l’OM vers le très haut niveau européen.

Qui peut remplacer McCourt à la tête de l’OM ?

Mais pour le spécialiste, imaginer un repreneur débarquer dans ce contexte relève presque du fantasme. « A moins que McCourt vende toutes ses propriétés aux États-Unis, je pense que l’OM part à la catastrophe pour de bon. À un moment, l’Américain, il va fermer les vannes », a-t-il poursuivi avant d’enfoncer le clou sur le dossier d’une éventuelle vente. « On nous parle toujours d’un éventuel repreneur. Mais aujourd’hui, qui aurait envie de mettre des sous dans un club qui n’y arrive pas ? D’accord, c’est l’OM, mais l’OM, ce n’est pas facile à gérer comme club. » 

Des propos qui viennent refroidir brutalement les nombreux fantasmes liés à une vente du club, notamment ceux autour de l’Arabie saoudite ou de nouveaux investisseurs étrangers capables de révolutionner le projet marseillais. Pour le moment, Frank McCourt reste officiellement propriétaire de l’OM et n’a jamais laissé entendre qu’il souhaitait quitter le navire. Malgré les critiques et les difficultés, l’homme d’affaires américain continue d’assumer publiquement ses responsabilités. Mais dans un environnement aussi explosif que Marseille, la moindre crise sportive ou financière suffit désormais à relancer toutes les spéculations autour de l’avenir du club. Et cet été pourrait encore réserver de très nombreuses secousses du côté de la Canebière.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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