La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Grâce à une entrée d’argent mirobolante cette saison, le FC Barcelone a pu s’offrir sa première recrue estivale.

Le FC Barcelone recommence à voir grand. Longtemps freiné par ses difficultés financières, le club catalan retrouve désormais une puissance économique impressionnante. Et cela se voit déjà dans sa stratégie sportive. Selon les dernières estimations de Sport, le Barça a généré 335 millions d’euros de revenus cette saison toutes compétitions confondues… alors même que la Liga n’est pas encore terminée.

Un chiffre colossal qui confirme le redressement économique du géant catalan et sa croissance en dehors des terrains. Le FC Barcelone rugit de nouveau… aussi dans les bureaux. Et cette nouvelle stabilité permet désormais au club de continuer à investir sur les jeunes talents à très fort potentiel. Le dernier exemple en date mène directement à Hamza Abdelkarim.

335 M€ générés par le Barça cette saison !

Lors de la dernière journée du championnat, la formation Juvenil A du FC Barcelone a totalement écrasé Montecarlo avec une victoire spectaculaire 9-0, synonyme de titre de champion. Une rencontre marquée par l’explosion de l’attaquant égyptien.

En seulement un peu plus d’un quart d’heure, Hamza Abdelkarim a signé un triplé impressionnant, confirmant tout son potentiel offensif. Très performant dans le jeu aérien, efficace dans la surface et capable de faire de grosses différences physiquement, le jeune joueur commence sérieusement à faire parler de lui en Catalogne.

Son parcours n’a pourtant pas été simple. Arrivé plus tardivement à la Masia après plusieurs démarches administratives complexes, l’attaquant a dû patienter avant de pleinement intégrer le projet barcelonais. Mais au fil des semaines, Pol Planas lui a offert davantage de temps de jeu jusqu’à faire de lui un élément important de cette fin de saison. Et visiblement, ses performances ont définitivement convaincu les dirigeants du Barça.

Abdelkarim rapatrié au FC Barcelone

Selon Sport, le club catalan aurait déjà décidé d’activer son option d’achat. L’opération serait estimée à environ 1,5 million d’euros, avec des bonus pouvant grimper jusqu’à 5 millions supplémentaires. Une preuve supplémentaire que le FC Barcelone possède désormais davantage de marge financière pour anticiper l’avenir et sécuriser les profils qu’il considère comme stratégiques.

L’idée du club serait maintenant d’intégrer progressivement Hamza Abdelkarim à la réserve afin de poursuivre son développement dans un environnement plus compétitif. En interne, certains observateurs estiment déjà qu’il possède les qualités nécessaires pour grimper rapidement les échelons.

Le Barça veut reconstruire une équipe capable de dominer sur le long terme. Et avec des finances qui repartent fortement à la hausse, le club semble désormais prêt à investir intelligemment pour préparer sa prochaine génération dorée.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)