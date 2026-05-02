Revue de presse espagnole : coup de tonnerre pour Mourinho, gros clash et départ acté au Real Madrid

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 2 mai 2026.

SPORT : « A L’ATTAQUE DE LA LIGA »

Le quotidien catalan met l’accent sur une soirée potentiellement décisive pour le FC Barcelone. En déplacement à Pampelune face à Osasuna, les Blaugranas ont l’opportunité de faire un grand pas vers le titre. Une victoire ce soir, combinée à un faux pas du Real Madrid demain contre l’Espanyol, offrirait mathématiquement le championnat aux hommes de Hansi Flick. Dans ce scénario, un défilé de célébration est déjà envisagé mardi prochain dans les rues de Barcelone.

AS : « IMBROGLIO MOURINHO »

Le journal madrilène se concentre sur la situation de José Mourinho. Actuellement lié à Benfica, le technicien pourrait prolonger son contrat, une réunion étant prévue prochainement pour avancer sur ce dossier.

Un petit coup de tonnerre, alors que Mourinho a toutefois tenu à clarifier les rumeurs en affirmant ne pas avoir été contacté par le Real Madrid. Sa clause de résiliation, estimée à trois millions d’euros, reste un élément clé.

En parallèle, les relations entre Benfica et le club madrilène se seraient dégradées à la suite du transfert de Carreras.

La presse catalane insiste sur la pression mise sur le Real Madrid. Une victoire du Barça obligerait les Madrilènes à s’imposer lors de leur match pour éviter un sacre anticipé de leur rival. Le club blaugrana se retrouve donc en position idéale pour conclure la course au titre dès ce week-end.

MARCA : « L’AFFAIRE CEBALLOS EXPLOSIVE »

Le quotidien madrilène révèle une situation tendue au sein du vestiaire du Real Madrid. Après une violente altercation avec Álvaro Arbeloa, Dani Ceballos ne devrait plus porter le maillot merengue.

Le joueur aurait lui-même annoncé à ses coéquipiers qu’il ne serait plus convoqué, malgré une année restante de contrat. Le club soutient son entraîneur dans ce conflit.

Un départ semble inévitable, avec le Real Betis comme destination privilégiée.

Sur le plan sportif, MARCA rappelle également que le Barça pourrait être sacré dès demain en fonction des résultats.

MUNDO DEPORTIVO : « GAGNER ET AU CANAPÉ »

Le journal catalan résume parfaitement l’enjeu : le Barça doit d’abord s’imposer sur la pelouse d’Osasuna pour espérer être sacré… depuis son canapé, en cas de faux pas du Real Madrid.

Le match à El Sadar est donc crucial. Hansi Flick a d’ailleurs insisté sur son importance en déclarant : « Ce match est important, il n’y en a aucun autre. »

Côté effectif, Raphinha et Marc Bernal font leur retour, tandis que Jules Koundé (suspendu) et Lamine Yamal (blessé) sont absents.

Enfin, Mourinho a également tenu à s’éloigner des rumeurs en déclarant ne rien savoir d’un éventuel intérêt du Real Madrid.