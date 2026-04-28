FC Barcelone : Deco prêt à dépouiller Roberto De Zerbi (Tottenham) ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 23.80€ pour 10€

= 23.90€ pour 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone pourrait bien réaliser l’un des coups les plus malins du prochain mercato. En toile de fond : la situation critique de Tottenham Hotspur, désormais menacé de relégation en Premier League.

Et dans ce contexte, Deco semble prêt à passer à l’offensive.

Tottenham en danger, le Barça à l’affût

Actuellement en grande difficulté au classement, Tottenham joue sa survie dans l’élite anglaise. Une relégation en Championship aurait des conséquences lourdes, notamment sur le plan financier.

Dans ce scénario, les Spurs pourraient être contraints de vendre plusieurs cadres pour alléger leur masse salariale.

Une opportunité que le Barça surveille de très près.

Deco déjà actif en coulisses

Selon le journal Sport, Deco s’est récemment déplacé à Londres pour rencontrer des agents et préparer le mercato estival.

Objectif : anticiper les opportunités et identifier des profils compatibles avec le projet de Hansi Flick.

Et l’effectif de Roberto De Zerbi semble offrir plusieurs options intéressantes.

Lucas Bergvall, une piste relancée

Parmi les noms surveillés, Lucas Bergvall figure en bonne place.

Le jeune milieu suédois était déjà proche du Barça par le passé. Finalement parti à Tottenham, il pourrait cette fois faire le chemin inverse, surtout en cas de relégation des Spurs.

À 20 ans, son profil correspond parfaitement à la politique du club catalan.

Xavi Simons, un retour envisagé ?

Autre piste évoquée : Xavi Simons.

Formé à La Masia, le Néerlandais garde une image forte à Barcelone. Son expérience au Paris Saint-Germain, au PSV et à Leipzig en fait un joueur plus mature.

Mais sa récente blessure sérieuse au genou pourrait freiner les ardeurs du Barça.

D’autres coups en préparation ?

Au-delà de ces deux noms, plusieurs autres joueurs de Tottenham seraient observés.

L’idée est claire : profiter d’un contexte favorable pour recruter des joueurs à fort potentiel, parfois à des prix plus accessibles.

Une stratégie opportuniste… mais assumée.

Un mercato stratégique pour le Barça

Après plusieurs années de restrictions financières, le FC Barcelone cherche à se renforcer intelligemment.

Saisir les opportunités de marché, anticiper les situations de crise d’autres clubs : Deco semble vouloir jouer finement ses cartes.

Un coup à jouer… mais pas sans concurrence

Reste à savoir si le Barça sera seul sur ces dossiers. Une relégation de Tottenham attirerait forcément d’autres clubs européens.

Mais une chose est sûre : Barcelone est déjà en mouvement.

Et si la crise des Spurs se confirme, elle pourrait bien faire les affaires des Blaugrana.