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FRANCE

PSG : le dernier coup de génie de Luis Enrique estampillé FC Barcelone impressionne l’Espagne

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 10:29
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Luis Enrique sur le bord de touche lors du match à Angers hier.

Le repositionnement de Lucas Beraldo au poste de sentinelle et la comparaison que l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a faite avec Sergio Busquets a impressionné l’Espagne.

Buteur et passeur décisif, Lucas Beraldo a impressionné tous les observateurs hier à Angers (3-0). A tel point que beaucoup prédisent au défenseur brésilien du PSG, reconverti en sentinelle, un brillant avenir à ce nouveau poste. L’Equipe se demande déjà s’il aura la capacité de tenir ce rôle quand le rythme s’élèvera, par exemple en Champions League. Car, contre Nantes (3-0) mercredi, Beraldo a aussi été aligné à ce poste de sentinelle et il avait été beaucoup moins en vue, les Canaris exerçant un gros pressing dans sa zone. Mais au-delà de ce cas, c’est le dernier coup de génie de Luis Enrique qui fait parler.

L’Espagne admirative de sa capacité à faire progresser ses joueurs

Toute la presse espagnole se fait l’écho, ce dimanche, de ce nouveau repositionnement positif, à l’instar de celui qui a permis à Ousmane Dembélé de devenir Ballon d’Or. En outre, le fait que Luis Enrique a dit que Beraldo ressemblait plus à Sergui Busquets qu’à Vitinha dans ce rôle de sentinelle n’est évidemment pas passé inaperçu en Catalogne. Car Luis Enrique comme Busquets sont des légendes du FC Barcelone. Preuve du respect des médias espagnols pour l’entraîneur du PSG, personne n’a remis en cause sa comparaison, tout le monde s’est félicité de sa capacité à faire progresser ses joueurs.

Avec Beraldo et en attendant un éventuel deuxième sacre continental du PSG, Luis Enrique confirme qu’il fait partie des meilleurs entraîneurs de la planète football.

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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