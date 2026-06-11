FC Barcelone : une grosse annonce tombe pour Lamine Yamal

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Éloigné des terrains depuis sa blessure à la cuisse survenue fin avril, Lamine Yamal se rapproche d’un retour à la compétition.

Bonne nouvelle pour l’Espagne à quelques jours de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Absent depuis sa blessure à la cuisse contractée avec le FC Barcelone le 22 avril dernier, Lamine Yamal est en passe de faire son retour sous le maillot de la Roja. Selon les informations de la Cadena SER, l’attaquant de 18 ans a de sérieuses chances de participer au match contre le Cap-Vert, programmé lundi.

S’il ne devrait pas débuter la rencontre, le jeune prodige pourrait entrer en jeu en cours de match. Une option privilégiée par le staff espagnol, soucieux de gérer progressivement son temps de jeu après plusieurs semaines d’absence.

Une récupération encourageante

Les dernières nouvelles en provenance du camp espagnol sont particulièrement rassurantes. Toujours selon la radio espagnole, Lamine Yamal se sentirait « très bien » physiquement et aurait « hâte de jouer ». Son évolution est jugée très positive après une blessure qui avait initialement suscité de fortes inquiétudes, certains craignant même une absence pour le Mondial.

Le sélectionneur Luis de la Fuente s’est lui aussi montré optimiste ces derniers jours, affirmant que son joueur récupérait rapidement et qu’il était en bonne voie pour être disponible dès le premier match de la compétition.

L’Espagne veut éviter tout risque

Malgré l’impatience du joueur, la prudence reste de mise. Le FC Barcelone et la Fédération espagnole ont travaillé en étroite collaboration tout au long de sa rééducation afin d’éviter toute rechute. L’idée serait de lui offrir quelques minutes face au Cap-Vert avant d’augmenter progressivement sa charge de jeu au fil du tournoi.

Pour l’Espagne, récupérer rapidement l’un de ses principaux atouts offensifs représente un enjeu majeur. À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà considéré comme l’une des pièces maîtresses de la sélection et l’un des joueurs les plus attendus de cette Coupe du monde.