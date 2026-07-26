Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Ciblé par le PSG au mercato, Ferran Torres (26 ans) connait désormais la position du du FC Barcelone au sujet de son avenir.

Quel avenir pour Ferran Torres ? Alors que le PSG surveille la situation de l’international espagnol âgé de 26 ans, aucune offensive concrète n’aurait encore été formulée auprès du FC Barcelone.

Le Barça veut que Ferran Torres prenne position

Selon Mundo Deportivo, le club catalan n’a reçu aucune démarche officielle concernant Ferran Torres. Une situation qui ne pousse pas forcément le Barça à accélérer les discussions, d’autant que l’attaquant profite actuellement de ses vacances après une Coupe du monde 2026 particulièrement marquante. Héros de la finale remportée face à l’Argentine grâce à son but décisif, Ferran Torres retrouvera le groupe barcelonais au début du mois d’août.

En interne, la direction blaugrana aurait déjà fixé sa ligne de conduite. Le Barça ne cherchera pas activement à pousser Ferran Torres vers la sortie. Si l’ancien joueur de Manchester City souhaite découvrir un nouveau challenge, notamment au PSG, il devra d’abord faire part de son envie de départ aux dirigeants catalans.

Le PSG à l’affût

Le message est donc clair : le club ne s’opposera pas forcément à un transfert, mais attend que le joueur fasse le premier pas.Du côté du PSG, le profil de Ferran Torres plaît toujours. Capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe, l’Espagnol possède l’expérience du très haut niveau et sort d’une période particulièrement positive avec le Barça et la sélection.

Reste désormais à savoir si le PSG passera concrètement à l’action et surtout si Ferran Torres sera prêt à ouvrir la porte à un départ après avoir retrouvé une place importante dans le projet barcelonais. Le mercato pourrait donc dépendre d’une seule décision : celle du champion du monde espagnol.