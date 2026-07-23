La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Fille de Luis Enrique, Sira Martínez pourrait jouer un rôle dans le dossier Ferran Torres (FC Barcelone, 26 ans).

Le dossier Ferran Torres continue d’animer le mercato du PSG, lui qui est très apprécié par Luis Enrique sur la plan sportif.

Ferran Torres toujours dans le viseur du PSG

Alors que son avenir en Catalogne paraît de plus en plus incertain, un détail de sa vie privée refait surface.Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027, Ferran Torres figure parmi les priorités étudiées par le PSG pour renforcer son secteur offensif. L’arrivée de Karim Adeyemi en Catalogne pourrait toutefois réduire encore davantage son temps de jeu et rendre une prolongation de contrat de plus en plus improbable.

De quoi laisser la porte ouverte à un départ lors de ce mercato estival. Luis Enrique connaît parfaitement Ferran Torres. C’est lui qui l’avait lancé avec la sélection espagnole avant de continuer à lui accorder sa confiance. Les deux hommes entretiennent une relation forte, bâtie au fil des années. Mais leur proximité ne s’arrête pas au rectangle vert.

Une ancienne histoire avec Sira Martínez

Entre 2021 et 2023, Ferran Torres a partagé la vie de Sira Martínez, la fille de Luis Enrique. Leur séparation a été officialisée en 2023, mais selon plusieurs médias espagnols, les deux anciens partenaires auraient conservé de bonnes relations. Un an plus tard, Sira Martínez aurait entamé une nouvelle relation avec Robin Le Normand, sans pour autant couper totalement les ponts avec l’attaquant espagnol.

Cette ancienne proximité familiale suffira-t-elle à convaincre Ferran Torres de rejoindre le PSG ? Sans doute pas à elle seule. En revanche, la confiance qui existe entre Luis Enrique et son ancien joueur constitue un argument supplémentaire pour Paris, déjà séduit par le profil polyvalent de l’international espagnol. Alors que le mercato entre dans une phase décisive, le champion d’Europe reste attentif à l’évolution du dossier.