À l’aube de la saison 2026-2027, 72 % des clubs français sont détenus par des capitaux non français. C’est une tendance qui devrait s’accentuer à l’avenir.

Le football français entre dans une nouvelle ère. À l’aube de la saison 2026-2027, 72 % des clubs de l’élite française appartiennent désormais à des investisseurs étrangers, une tendance appelée à se renforcer dans les prochaines années. Treize des dix-huit clubs de Ligue 1 évoluent désormais sous pavillon étranger. Un record historique.

Une Ligue 1 de plus en plus internationale

Jamais le football français n’avait compté autant de propriétaires étrangers. Ils sont désormais treize clubs sur dix-huit à être contrôlés par des capitaux venus de l’étranger. Seuls cinq clubs restent détenus par des investisseurs français. L’arrivée de la famille Arnault au Paris FC fin 2024 fait figure d’exception dans un mouvement de fond qui voit les clubs français attirer essentiellement des fonds internationaux.

Selon plusieurs spécialistes interrogés par L’Équipe, la crise trouve son origine dans la période post-Covid : « Il y a eu un avant et un après-Covid », « Il y a un besoin de financement important, les clubs ayant du mal à y faire face, et les investisseurs français sont absents. »

Cette situation s’explique notamment par plusieurs facteurs :

la chute des revenus liés aux droits télévisés ;

des décisions contestées de la LFP et des clubs concernant leur commercialisation ;

la domination du PSG, qui réduit le suspense sportif ;

le départ rapide des meilleurs jeunes joueurs vers l’étranger ;

une fiscalité jugée moins favorable que dans d’autres grands championnats européens ;

la baisse progressive des subventions des collectivités locales.

La formation française reste un immense atout

Malgré ces difficultés économiques, le football français conserve un argument majeur. La qualité de la formation continue d’attirer les investisseurs internationaux, convaincus du potentiel de valorisation des jeunes talents issus des centres de formation français. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons qui expliquent l’intérêt constant de groupes étrangers pour des clubs comme l’OM, l’ASSE, le FC Nantes, le RC Lens, le Stade Rennais ou encore l’OL.

Autre phénomène marquant : la montée en puissance de la multipropriété. Selon une étude du Centre international d’étude du sport (CIES), le nombre de groupes possédant plusieurs clubs en Europe a été multiplié par cinq entre 2016 et 2023. Aujourd’hui, une majorité des clubs français passés sous contrôle étranger appartiennent à ce type de structure, une évolution qui devrait encore s’accélérer dans les prochaines années.