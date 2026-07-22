Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le FC Nantes et l’AS Monaco sont proches de trouver un terrain d’entente au sujet de Matthis Abline. L’attaquant de 23 ans deviendrait un transfert record dans l’histoire nantaise, autour de 30 M€.

Le FC Nantes pourrait réaliser une opération historique cet été. Matthis Abline, sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2028, serait proche de rejoindre l’AS Monaco.

Abline a choisi Monaco

Selon L’Équipe, le dossier est en très bonne voie entre le FC Nantes et l’AS Monaco. Les deux clubs seraient proches de trouver un accord autour d’un transfert estimé à environ 30 millions d’euros. Un montant qui ferait de Matthis Abline une vente record pour les Canaris. De son côté, l’attaquant aurait déjà donné son accord pour rejoindre la Principauté. Le projet monégasque aurait convaincu l’ancien international Espoirs, qui souhaite donner un nouvel élan à sa carrière après une saison compliquée marquée par la relégation du FC Nantes en Ligue 2. Si l’opération se confirme, Abline devrait signer un contrat de cinq ans avec l’AS Monaco.

Cette saison, Matthis Abline n’a pas forcément affiché les statistiques attendues dans un contexte très difficile à Nantes. L’attaquant a terminé l’exercice avec 6 buts en championnat et 3 passes décisives. Des chiffres loin de refléter son potentiel mais qui n’ont pas refroidi Monaco, séduit par son profil polyvalent et sa marge de progression. Formé au Stade Rennais, Abline possède également une expérience intéressante malgré son jeune âge, avec un profil capable d’évoluer en pointe mais aussi sur les côtés.

Sage a aussi tenté le coup Abline !

En avançant sur ce dossier, Monaco aurait pris le dessus sur plusieurs concurrents. Le Paris FC était notamment revenu dans la course, un an après avoir déjà tenté de recruter l’attaquant nantais. Crystal Palace avait également inscrit le nom d’Abline en haut de sa shortlist, même si le club anglais n’aurait jamais concrètement avancé ses pions. Finalement, c’est donc l’AS Monaco qui semble avoir convaincu le joueur et trouvé la formule avec le FC Nantes.

Pour le FC Nantes, cette vente représenterait une bouffée d’oxygène majeure. Relégué en Ligue 2, le club doit reconstruire son effectif tout en surveillant ses finances. Un transfert autour de 30 millions d’euros offrirait une marge de manœuvre considérable aux dirigeants nantais pour préparer la remontée immédiate en Ligue 1. Reste désormais à finaliser les derniers détails avant de voir Matthis Abline quitter officiellement les Canaris pour rejoindre Monaco.