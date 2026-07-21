Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Sur le départ du FC Nantes sur ce mercato estival, Matthis Abline (23 ans) voit son avenir chamboulé.

Le dossier Matthis Abline continue d’animer le mercato estival du FC Nantes. Considéré comme l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif de Michel Der Zakarian, l’attaquant de 23 ans est toujours annoncé sur le départ. Mais ces dernières heures, deux informations sont venues rebattre les cartes.

Galatasaray prépare une offensive pour Abline

Selon les informations du média turc HT Spor, Galatasaray s’intéresse de très près à Matthis Abline. Le champion de Turquie souhaiterait attirer l’attaquant français grâce à une formule bien précise : un prêt assorti d’une option d’achat. Une proposition qui permettrait au club stambouliote de limiter son investissement immédiat tout en sécurisant la possibilité de conserver le joueur à l’issue de la saison.

Reste à savoir si cette formule séduira le FC Nantes. Car jusqu’à présent, les dirigeants canaris privilégient clairement un transfert sec. Les discussions internes évoqueraient toujours une valorisation proche des 25 millions d’euros, preuve que le club ne compte pas brader l’un de ses principaux actifs.

Le FC Nantes reste ferme sur ses exigences

Depuis plusieurs semaines, le message des dirigeants du FC Nantes est limpide : Matthis Abline ne quittera la Beaujoire qu’en cas d’offre jugée satisfaisante. Auteur de prestations convaincantes, l’avant-centre conserve une belle cote sur le marché.

Son âge, sa marge de progression et son potentiel expliquent les exigences élevées du FC Nantes. Dans ces conditions, une simple option d’achat pourrait ne pas suffire à convaincre Waldemar Kita et ses collaborateurs, qui souhaitent avant tout récupérer une indemnité importante afin de financer la suite de leur mercato.

La piste du Paris FC se refroidit sérieusement

Autre élément susceptible de modifier l’avenir d’Abline : le Paris FC. Le club francilien figurait parmi les destinations évoquées ces dernières semaines. Mais ce scénario semble désormais beaucoup moins crédible. La raison est simple : l’arrivée officielle de Lassine Sinayoko depuis ce lundi matin.

Dans ce contexte, voir le promu investir massivement sur Matthis Abline paraît désormais très improbable. Le dossier est donc loin d’avoir livré son verdict. Entre les ambitions de Galatasaray, la fermeté du FC Nantes et la disparition progressive de certaines pistes, les prochaines semaines pourraient encore réserver plusieurs rebondissements.