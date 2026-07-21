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FRANCE

ASSE : Ian Cathro frappe fort et écarte 4 joueurs !

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 15:20
Aimen Moueffek (ASSE)

L’entraîneur de l’ASSE Ian Cathro a décidé d’écarter quatre joueurs avant le match amical entre les Verts et les Glasgow Rangers ce samedi.

Ian Cathro continue de façonner son groupe à l’ASSE. À l’approche du match amical face aux Glasgow Rangers, l’entraîneur des Verts a pris une décision forte en laissant quatre joueurs à l’écart du déplacement en Écosse.

Quatre absents de marque à l’ASSE

Selon Peuple Vert, Aimen Moueffek, Mickael Nadé, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ne figurent pas dans le groupe de l’ASSE pour affronter les Rangers ce samedi. Une décision qui ne passe pas inaperçue alors que la préparation entre dans une phase décisive. Même si les raisons précises de ces absences n’ont pas été détaillées, ce choix envoie un signal fort au reste de l’effectif.

Depuis son arrivée, Ian Cathro ne cesse d’affirmer son autorité et sa volonté d’instaurer une forte concurrence au sein du groupe. Chaque rencontre de préparation est utilisée pour évaluer les joueurs avant de bâtir l’équipe qui débutera le championnat de Ligue 2.

Cathro impose déjà sa méthode chez les Verts 

Les places sont chères et personne ne semble bénéficier d’un statut particulier. En écartant quatre éléments du groupe stéphanois, le technicien écossais montre qu’il compte uniquement sur les joueurs répondant à ses attentes du moment.

À l’approche de la reprise officielle, chaque décision prend désormais une dimension importante, notamment pour les joueurs dont l’avenir à l’ASSE pourrait rapidement être remis en question. Le déplacement à Glasgow constituera ainsi un nouveau test grandeur nature pour les Verts… mais aussi un indice sur les choix forts d’Ian Cathro avant le début de la saison.

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