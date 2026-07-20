Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE a trouvé ce lundi un accord pour le transfert d’Enzo Mayilla (20 ans) à l’USL Dunkerque, également pensionnaire de Ligue 2.

L’ASSE poursuit son mercato dans le sens des départs. Le club forézien a officialisé ce lundi le transfert d’Enzo Mayilla vers l’USL Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. À 20 ans, le jeune attaquant va tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Enzo Mayilla rejoint Dunkerque

L’ASSE a trouvé un accord avec Dunkerque pour le transfert définitif d’Enzo Mayilla. Arrivé dans le Forez en 2021, l’attaquant faisait partie de la prometteuse génération 2006 et avait signé son premier contrat professionnel à l’hiver 2024. Après plusieurs saisons passées sous les couleurs stéphanoises, il découvre désormais un nouveau projet en Ligue 2.

Sous le maillot de l’ASSE, Enzo Mayilla s’est surtout illustré avec l’équipe réserve. Auteur de plusieurs prestations convaincantes, il s’est régulièrement montré décisif avec la Génération Verte, confirmant son potentiel offensif. La saison dernière, le jeune joueur avait été prêté au SC Aubagne Air Bel, en Ligue 3, afin d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression.

Un nouveau défi en Ligue 2

En rejoignant Dunkerque, Enzo Mayilla aura l’opportunité d’évoluer dans un championnat plus exigeant et de poursuivre son développement. Le club nordiste mise sur son potentiel pour renforcer son secteur offensif et lui offrir davantage de responsabilités. De son côté, l’AS Saint-Étienne a tenu à remercier son ancien joueur et lui a souhaité pleine réussite pour la suite de sa carrière.

Ce départ s’inscrit dans le travail de réorganisation mené par les dirigeants stéphanois et Ian Cathro. Entre arrivées ciblées et départs de jeunes joueurs en quête de temps de jeu, les Verts poursuivent la construction d’un effectif compétitif pour la saison de Ligue 2.