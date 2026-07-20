À LA UNE DU 20 JUIL 2026
[22:20]OM : Genesio a eu le coup de foudre pour la petite merveille chère à Habib Beye
[22:00]Stade Rennais Mercato : un transfert au parfum de FC Barcelone bouclé dans les 48 heures ! 
[21:40]ASSE Mercato : Cardona et une autre victime de Cathro déjà poussés vers la sortie ?
[21:20]FC Nantes : Der Zakarian a déjà son onze en tête en vue de la Ligue 2 
[21:00]RC Lens : la sortie très osée de Sangaré en plein Mercato ! 
[20:40]OM Mercato : Lorenzi fait signer un ailier estampillé Chelsea !
[20:28]ASSE Mercato : les Verts officialisent un nouveau transfert estampillé Ligue 2
[20:20]PSG, Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Lucas Chevalier ! 
[20:00]ASSE : Cathro et les supporters ont appris la pire nouvelle possible avant la reprise de la Ligue 2
[19:40]FC Nantes : ça s’accélère enfin pour la future recrue réclamée par Der Zakarian !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : les Verts officialisent un nouveau transfert estampillé Ligue 2

Par Bastien Aubert - 20 Juil 2026, 20:28
Loïc Perrin (ASSE)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’ASSE a trouvé ce lundi un accord pour le transfert d’Enzo Mayilla (20 ans) à l’USL Dunkerque, également pensionnaire de Ligue 2.

L’ASSE poursuit son mercato dans le sens des départs. Le club forézien a officialisé ce lundi le transfert d’Enzo Mayilla vers l’USL Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. À 20 ans, le jeune attaquant va tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Enzo Mayilla rejoint Dunkerque

L’ASSE a trouvé un accord avec Dunkerque pour le transfert définitif d’Enzo Mayilla. Arrivé dans le Forez en 2021, l’attaquant faisait partie de la prometteuse génération 2006 et avait signé son premier contrat professionnel à l’hiver 2024. Après plusieurs saisons passées sous les couleurs stéphanoises, il découvre désormais un nouveau projet en Ligue 2.

Sous le maillot de l’ASSE, Enzo Mayilla s’est surtout illustré avec l’équipe réserve. Auteur de plusieurs prestations convaincantes, il s’est régulièrement montré décisif avec la Génération Verte, confirmant son potentiel offensif. La saison dernière, le jeune joueur avait été prêté au SC Aubagne Air Bel, en Ligue 3, afin d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression.

Un nouveau défi en Ligue 2

En rejoignant Dunkerque, Enzo Mayilla aura l’opportunité d’évoluer dans un championnat plus exigeant et de poursuivre son développement. Le club nordiste mise sur son potentiel pour renforcer son secteur offensif et lui offrir davantage de responsabilités. De son côté, l’AS Saint-Étienne a tenu à remercier son ancien joueur et lui a souhaité pleine réussite pour la suite de sa carrière.

Ce départ s’inscrit dans le travail de réorganisation mené par les dirigeants stéphanois et Ian Cathro. Entre arrivées ciblées et départs de jeunes joueurs en quête de temps de jeu, les Verts poursuivent la construction d’un effectif compétitif pour la saison de Ligue 2.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot