La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2026 perdue contre l’Espagne (0-1), le défenseur argentin Cristian Romero (Tottenham, 28 ans) suscite l’intérêt du FC Barcelone au mercato.

Malgré la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne (0-1), Cristian Romero reste l’un des défenseurs les plus convoités du mercato estival.

Deco passe à l’action au FC Barcelone

Le FC Barcelone aurait déjà lancé les premières manœuvres. Selon Ekrem Konur, le Barça a entamé des discussions avec l’entourage de Cristian Romero. Le directeur sportif blaugrana, Deco, apprécierait particulièrement le profil du défenseur central de Tottenham, dont l’expérience et l’agressivité correspondent aux besoins du club catalan.

Toujours selon la même source, les Spurs ne fermeraient pas totalement la porte à un départ. Le club londonien pourrait accepter une offre avoisinant les 40 millions d’euros, notamment en raison des pépins physiques récurrents de l’international argentin ces dernières saisons.

Un dossier du mercato à suivre

À 28 ans, Romero reste toutefois l’un des cadres de Tottenham et l’un des meilleurs défenseurs de Premier League lorsqu’il est épargné par les blessures.

Aucune offre officielle n’a encore été transmise, mais les premiers contacts témoignent de l’intérêt concret du FC Barcelone. Reste désormais à savoir si les Blaugranas auront les moyens financiers de convaincre Tottenham de laisser partir l’un des finalistes du Mondial 2026.