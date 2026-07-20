Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

La Coupe du Monde 2026 enfin terminée, le PSG a lancé sa deuxième phase du mercato estival.

Le PSG peut désormais accélérer sur la deuxième partie de son mercato estival. Et Luis Enrique aurait déjà une idée précise de l’évolution de son effectif, avec notamment un repositionnement majeur pour Désiré Doué et une piste défensive venue de Madrid.

Doué pourrait retrouver un rôle au milieu

Selon Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe, Luis Enrique souhaite utiliser Désiré Doué davantage dans l’entrejeu la saison prochaine. Un choix qui correspondrait à la vision du technicien espagnol, qui apprécie les joueurs capables de casser des lignes, de créer du déséquilibre et de participer au jeu de possession. Après avoir beaucoup évolué sur les côtés, le jeune international français pourrait donc retrouver un rôle plus axial, où son volume technique pourrait être encore mieux exploité.

Ce repositionnement pourrait également provoquer un changement dans la hiérarchie offensive du PSG. Avec Doué au milieu, Yan Diomande pourrait trouver une place plus importante sur le côté droit de l’attaque parisienne s’il vient à être recruté cet été. Le jeune talent ivoirien serait alors chargé d’apporter percussion, vitesse et profondeur dans un secteur où Luis Enrique souhaite disposer de profils capables de faire la différence en un contre un.

Marc Pubill plaît à Luis Enrique

En parallèle, le PSG continue de travailler sur son recrutement défensif. Selon ParisTeam, Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de Marc Pubill. Le défenseur de l’Atlético Madrid, âgé de 23 ans, présente une polyvalence intéressante puisqu’il peut évoluer comme arrière droit mais également dans l’axe de la défense. Un profil qui correspond aux recherches parisiennes : un joueur capable d’apporter des solutions tactiques et de s’adapter aux différents systèmes utilisés par Luis Enrique.

Après une saison marquée par la montée en puissance de plusieurs jeunes joueurs, le PSG semble vouloir continuer dans cette direction. L’objectif est clair : construire un effectif plus flexible, avec des joueurs capables d’occuper plusieurs rôles et de répondre aux exigences du haut niveau. Entre le nouveau rôle promis à Désiré Doué et la possible arrivée de Marc Pubill, Luis Enrique prépare déjà plusieurs ajustements importants.