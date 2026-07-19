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FRANCE

PSG Mercato : un cador européen a fait d’un taulier de Luis Enrique sa priorité

Par William Tertrin - 19 Juil 2026, 16:00
Luis Enrique (PSG)

À la recherche d’un renfort défensif, Liverpool surveille de près Illya Zabarnyi.

Le mercato estival pourrait réserver une surprise du côté du PSG. Selon les informations du journaliste David Lynch, Liverpool a inscrit Illya Zabarnyi sur sa liste de priorités pour renforcer sa défense centrale.

Le profil de l’international ukrainien est particulièrement apprécié en interne. Richard Hughes, directeur sportif des Reds, ainsi qu’Andoni Iraola, qui l’a dirigé à Bournemouth, connaissent parfaitement ses qualités et estiment qu’il possède le profil idéal pour évoluer en Premier League.

Le PSG n’a pas encore ouvert la porte

À ce stade, aucune négociation n’est engagée entre les deux clubs. Le dossier pourrait toutefois évoluer si le PSG venait à se montrer disposé à laisser partir Zabarnyi. Arrivé l’été dernier dans la capitale, le défenseur reste sous contrat, et le champion de France ne devrait discuter qu’en cas d’offre jugée satisfaisante.

Pour le moment, il s’agit donc d’une piste à surveiller plutôt que d’un transfert imminent. Mais l’intérêt de Liverpool est bien réel, et les liens entre Zabarnyi, Hughes et Iraola pourraient peser si le PSG venait à revoir sa position dans les prochaines semaines.

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