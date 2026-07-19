RC Lens : Loïs Openda a apporté une bonne nouvelle à la Juventus

Alors que le RC Lens travaille sur un retour de Loïs Openda, l’attaquant belge a livré une prestation encourageante lors du premier match de préparation de la Juventus.

Le dossier Loïs Openda continue de faire rêver les supporters lensois. Alors que plusieurs sources annoncent que le RC Lens tente de rapatrier son ancien buteur sous la forme d’un prêt, la prestation du Belge face au FC Bâle pourrait peser dans les discussions. Les Sang et Or restent en embuscade, malgré la concurrence de Lyon et de plusieurs clubs étrangers.

Entré dès la 29e minute après la blessure de Jeff Ekhator lors du match nul de la Juventus contre le FC Bâle (0-0), Openda a montré un visage plus séduisant. En 61 minutes, il a tenté trois frappes, dont une cadrée, affiché 91 % de passes réussies et remporté 4 de ses 6 duels, tout en participant activement au repli défensif, comme le détaille le site JuventusNews24.

Un premier match encourageant

Des statistiques encourageantes qui contrastent avec une première saison très compliquée à Turin. Pour autant, la presse italienne estime que son avenir reste loin de la Juventus, où les dirigeants continuent d’explorer d’autres pistes offensives.

Pour le RC Lens, cette prestation est donc à double lecture : Openda rappelle qu’il possède toujours les qualités qui avaient fait de lui l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1, mais elle pourrait également convaincre la Juventus de lui laisser une nouvelle chance… ou de faire monter sa valeur sur le marché. Une chose est sûre, le feuilleton est loin d’être terminé.