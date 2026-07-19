RC Lens Mercato : c’est confirmé pour la cinquième recrue !

Le coach du PSV Eindhoven Peter Bosz a confirmé le départ d’Armando Obispo vers le RC Lens.

Après Mickaël Cuisance, Thorgan Hazard, Michał Skóraś et Maik Nawrocki, un cinquième joueur va rejoindre le RC Lens cet été : Armando Obispo. Comme nous vous l’avions révélé sur notre site, le Racing et le PSV Eindhoven auraient trouvé un accord pour le transfert du défenseur central international curacien contre 5,5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus.

Bosz (PSV) confirme le départ d’Obispo

L’entraîneur du PSV Eindhoven, Peter Bosz, a confirmé ce samedi l’arrivée imminente d’Armando Obispo chez les Sang et Or. « Je l’ai félicité. J’étais ravi qu’il soit là, même pour un court instant. Il a toujours été performant. Il a été un joueur important pour nous », a confié l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais au média néerlandais VoetbalPrimeur.

Dans l’Artois, Armando Obispo, qui vient de disputer la Coupe du monde 2026 avec Curaçao, va s’engager pour les quatre prochaines saisons avec le RC Lens, soit jusqu’en juin 2030.