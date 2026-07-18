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FRANCE

RC Lens : Thauvin lance sa préparation, un autre dossier avance

Par Louis Chrestian - 18 Juil 2026, 12:43
RC Lens : Thauvin lance sa préparation, un autre dossier avance

Le RC Lens dispute ce samedi son premier match de préparation face à Boulogne-sur-Mer, à la Gaillette Gervais Martel. À la pause, les Sang et Or sont tenus en échec malgré un but de Florian Thauvin.

Thauvin déjà buteur avec le brassard

Pour son premier rendez-vous de l’été, le RC Lens a choisi un format classique de deux fois 45 minutes face à l’US Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de Ligue 2. Une rencontre fermée au public, mais suivie de près dans l’Artois, où les premiers repères collectifs sont forcément scrutés.

Selon le suivi proposé par Lensois.com, les Lensois sont rentrés aux vestiaires sur le score de 1-1. Florian Thauvin, capitaine au coup d’envoi, a ouvert le score à la 19e minute avant l’égalisation de Martin Lécolier à la 31e.

Un onze lensois déjà riche en enseignements

Pour cette première sortie, le RC Lens a débuté avec Koffi dans le but, accompagné notamment de Kemtchoum Stasiowski, Baidoo, Udol, Aguilar, Sangaré, Gane Bernardino, Labeau Lascary, Hazard, Sima et donc Thauvin. L’ancien Marseillais, dont l’arrivée à Lens avait marqué le mercato artésien, montre déjà qu’il peut peser dans ce groupe.

À 33 ans, l’international français reste l’un des éléments les plus expérimentés de l’effectif. Son but rapide, avec le brassard, arrive dans un contexte où chaque signal compte au début d’une préparation.

Agbonifo se dirige vers un nouveau prêt

En parallèle de ce premier match amical, un autre dossier lensois avance en coulisses. D’après L’Équipe, relayé par ActuL1, Jeremy Agbonifo va être prêté en Pologne, au Jagiellonia Bialystok, avec une option d’achat fixée à 3 M€.

Le RC Lens poursuit donc son travail sur deux tableaux : remettre le groupe en route sur le terrain et affiner son effectif en dehors. La suite de cette rencontre face à Boulogne doit permettre d’en savoir davantage sur les premières intentions artésiennes.

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