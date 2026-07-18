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FRANCE

ASSE Mercato : un cinquième Vert poussé vers la sortie par Kilmer Sports et Cathro !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 13:10
Ebenezer Annan lors d'ASSE - FC Biel-Bienne

Seulement un an après son arrivée, Ebenezer Annan serait également invité à quitter l’ASSE d’ici la fin du mercato estival.

Comme révélé par nos confrères d’Envertcontretous en début de semaine, quatre joueurs de l’effectif de l’AS Saint-Étienne seraient poussés vers la sortie cet été par le club forézien. Tous disposeraient d’un bon de sortie et ne feraient pas réellement partie des plans de Ian Cathro pour la saison prochaine : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Djylian N’Guessan.

Annan également concerné ?

En plus de ces quatre joueurs, un cinquième Vert serait également invité à trouver un nouveau point de chute cet été, selon Peuple Vert. Il s’agit d’Ebenezer Annan. Recruté l’été dernier par l’ASSE en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade contre 2 millions d’euros, le latéral gauche ghanéen ne figurerait pas non plus dans les plans du nouveau coach des Verts. Il pourrait ainsi quitter le club du Forez d’ici la fin du mercato estival si une offre satisfaisante venait à parvenir sur le bureau des dirigeants stéphanois.

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