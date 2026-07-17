ASSE : bonne nouvelle, un cadre très courtisé ne veut pas partir !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin pourraient quitter Saint-Étienne cet été, l’ASSE devrait conserver une autre de ses principales valeurs marchandes. Malgré plusieurs sollicitations, Kévin Pedro ne fait pas d’un départ une priorité et les Verts ne souhaitent pas le vendre.

Le mercato de l’AS Saint-Étienne pourrait encore réserver d’importants bouleversements. Après avoir échoué à retrouver immédiatement la Ligue 1, le club doit désormais gérer l’avenir de plusieurs joueurs disposant d’une belle cote sur le marché. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont notamment susceptibles de partir, mais la situation semble beaucoup plus claire concernant Kévin Pedro.

Le défenseur formé à l’ASSE devrait poursuivre son aventure dans le Forez. Plusieurs équipes se sont pourtant renseignées à son sujet, dont deux formations de Ligue 1, des clubs anglais ainsi qu’une écurie belge. Ces intérêts ne se sont toutefois pas transformés en négociations concrètes.

L’ASSE ferme la porte pour Pedro

Contrairement à Davitashvili et Stassin, Kévin Pedro n’a pas exprimé le souhait de quitter Saint-Étienne. L’ASSE ne se considère pas non plus comme vendeuse et souhaite s’appuyer sur son jeune défenseur pour la saison à venir.

Une excellente nouvelle pour les Verts, qui veulent éviter de perdre tous leurs joueurs à forte valeur marchande au cours du même été. Conserver Pedro permettrait également d’assurer une certaine continuité défensive et d’envoyer un signal positif concernant la place accordée aux jeunes issus du centre de formation.

Sauf offre impossible à refuser ou changement de position du joueur, le dossier semble donc bien engagé pour aboutir à un statu quo.

Davitashvili se rapproche d’un départ

La situation est bien différente pour Zuriko Davitashvili. L’international géorgien serait prêt à découvrir un nouveau championnat après son passage à Saint-Étienne. L’Atalanta Bergame, Fenerbahçe et Besiktas ont notamment été associés à son nom, mais l’Olympiakos serait désormais le prétendant le plus insistant.

Selon la presse grecque, le club du Pirée aurait déjà transmis une proposition estimée à 13,5 millions d’euros, bonus compris. Une offre repoussée par la direction stéphanoise, qui espérerait récupérer environ 20 millions d’euros.

Davitashvili attendrait désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. L’écart reste important, mais l’Olympiakos pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines.

Le marché reste calme pour Stassin

Lucas Stassin conserve également un bon de sortie potentiel. Braga s’était montré particulièrement intéressé au mois de juin, avant que cette piste ne perde progressivement de son intensité. D’autres équipes ont pris des renseignements sans passer concrètement à l’offensive.

L’ASSE pourrait donc perdre au moins l’une de ses principales armes offensives, voire les deux si le marché se décante. Mais dans cette période d’incertitude, les supporters peuvent déjà se réjouir d’une première tendance positive : Kévin Pedro est bien parti pour rester et s’installer durablement dans la défense stéphanoise.