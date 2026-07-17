OM : le dossier Kondogbia devient un vrai casse-tête

L’OM cherche à alléger sa masse salariale lors de ce mercato estival et Geoffrey Kondogbia fait partie des joueurs concernés. Mais son contrat, son salaire et ses pépins physiques compliquent sérieusement la sortie.

Kondogbia n’entre plus vraiment dans les plans

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia devait apporter son expérience et son impact dans l’entrejeu marseillais. Trois ans plus tard, la tendance est bien différente : selon les informations de Football Club de Marseille, l’OM souhaite désormais se séparer de l’international centrafricain.

Le milieu de 33 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Un engagement long qui pèse dans les discussions, alors que la direction phocéenne veut réduire ses coûts et dégager de la marge sur une masse salariale jugée trop lourde.

Un salaire qui refroidit le marché

Le dossier reste pourtant très difficile à boucler. Kondogbia perçoit l’un des salaires importants de l’effectif marseillais, un élément qui limite forcément le nombre de prétendants capables de s’aligner. Ses blessures récurrentes ces dernières saisons n’arrangent pas la situation.

Sa valeur marchande a également nettement reculé. Transfermarkt l’estime aujourd’hui à 3 millions d’euros, loin des niveaux atteints plus tôt dans sa carrière, notamment à Valence ou à l’Atlético de Madrid. Ces chiffres divisent forcément au moment d’imaginer une indemnité de transfert.

Avec un salaire lui aussi très élevé, Pierre-Emerick Aubameyang serait tout proche de s’engager avec le Deportivo La Corogne, après avoir passé sa visite médicale en deux temps. Les deux parties n’attendent plus qu’un dernier document de l’OM. — @ActuL1_ https://x.com/ActuL1_/status/2078083606719664208

L’OM veut surtout respirer financièrement

Dans ce contexte, l’enjeu dépasse le simple montant d’un transfert. L’OM veut avant tout faire baisser sa masse salariale et plusieurs dossiers s’inscrivent dans cette logique. La situation de Kondogbia reste toutefois plus bloquée que d’autres, faute de piste concrète à ce stade.

Un intérêt de Sunderland a bien été évoqué ces dernières semaines, sans déboucher sur des discussions avancées. Si aucun club ne se manifeste rapidement, Marseille pourrait être contraint de conserver son milieu une saison de plus, malgré sa volonté de réduire son groupe.

Une résiliation, l’autre option sur la table

Une résiliation à l’amiable pourrait théoriquement permettre au club phocéen d’effacer immédiatement son salaire. Mais cette option priverait aussi l’OM d’une éventuelle indemnité, même limitée.

Pour les dirigeants marseillais, chaque décision comptera donc dans ce mercato. Kondogbia, lui, reste au cœur d’un dossier où les paramètres sportifs et financiers se mélangent plus que jamais.