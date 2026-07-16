OM : McCourt a bouclé un nouveau petit jackpot à 15 M€

L’OM et le programme touristique Sublime Côte d’Ivoire ont officiellement prolongé leur partenariat jusqu’en 2029.

L’OM a bouclé une prolongation stratégique de trois années supplémentaires avec la Sublime Côte d’Ivoire, comme le rapporte INFO.FR. Initialement signé en août 2023, l’accord est désormais prolongé jusqu’en 2029 et continue de rapporter 5 millions d’euros par an au club marseillais, soit 15 millions d’euros au total sur trois ans.

Dans le cadre de cette prolongation, le club phocéen a organisé un Summer Tour à Abidjan du 15 au 18 juillet avec des entraînements ouverts au public, des actions caritatives et un match amical. Cette tournée s’inscrit dans la volonté de renforcer les liens entre l’OM et ses nombreux supporters ivoiriens.

Une boutique officielle à Abidjan

Au-delà de l’aspect sportif, Marseille poursuit son développement commercial en Afrique subsaharienne. Une boutique officielle devrait ouvrir prochainement à Abidjan, tandis qu’un centre de formation, développé avec les autorités ivoiriennes, est également à l’étude afin de détecter les jeunes talents locaux.

Si le gouvernement ivoirien présente ce partenariat comme un levier pour promouvoir la destination touristique du pays, plusieurs observateurs soulignent toutefois qu’aucun bilan public détaillé du retour sur investissement n’a été publié depuis le lancement de l’accord en 2023, malgré un engagement financier important de l’État.