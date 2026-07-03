OM : un dossier très juteux menacé, Stéphane Richard a tout déminé

Menacé de rupture après plusieurs engagements non respectés, le partenariat entre l’OM et Sublime Côte d’Ivoire a finalement été sauvé grâce à l’intervention de Stéphane Richard.

Alors que l’OM s’apprête à effectuer une tournée en Côte d’Ivoire du 15 au 18 juillet dans le cadre de son Summer Tour, les coulisses de ce déplacement révèlent une histoire bien plus mouvementée qu’il n’y paraît.

Selon les informations de La Provence, relayées par FootMarseille, le partenariat entre l’OM et le programme touristique Sublime Côte d’Ivoire a été tout près d’être rompu ces derniers mois. Signé en août 2023 jusqu’en 2030, l’accord était sérieusement remis en question par les autorités ivoiriennes, déçues par le manque de concrétisation de plusieurs engagements pris par le club marseillais.

Stéphane Richard a repris le dossier en main

Face au risque de voir ce partenariat stratégique prendre fin prématurément, Stéphane Richard est intervenu personnellement. Toujours selon La Provence, le président de l’OM s’est rendu à Abidjan à la fin du mois d’avril afin de renouer le dialogue avec les responsables ivoiriens.

Grâce à ses relations privilégiées avec la Côte d’Ivoire et le président Alassane Ouattara, il aurait réussi à rétablir la confiance entre les deux parties. Cette médiation a permis non seulement de préserver l’accord, mais également d’obtenir une augmentation du budget de sponsoring alloué par Sublime Côte d’Ivoire à l’OM.

La tournée à Abidjan, premier symbole du rapprochement

La venue de l’OM en Côte d’Ivoire du 15 au 18 juillet constitue ainsi le premier fruit concret de ce rapprochement. Le programme prévoit plusieurs événements avec les supporters, des entraînements ouverts au public, un dîner de gala ainsi qu’un match de prestige, dans le cadre de la promotion touristique du pays.

Au-delà de la préparation estivale des Olympiens, ce déplacement marque donc la relance d’un partenariat que beaucoup pensaient condamné il y a encore quelques semaines. Une victoire diplomatique pour Stéphane Richard, qui sécurise au passage un soutien économique important pour le club marseillais.