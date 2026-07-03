OM : Bruno Genesio fait déjà une première victime surprise au club

L’OM s’apprête à réorganiser son organigramme interne, et Jacques “Pancho” Abardonado devrait occuper un nouveau rôle au club.

L’OM poursuit sa vaste restructuration en interne. Alors que le club a annoncé le départ d’Habib Beye et la nomination de Bruno Genesio, une évolution notable concerne Jacques “Pancho” Abardonado.

Selon Mohamed Toubache-Ter, l’ancien défenseur et figure bien connue du club phocéen ne devrait pas disparaître du paysage marseillais malgré les récentes tensions et interrogations autour de son rôle dans le staff professionnel. Au contraire, une réorientation de sa mission serait à l’étude.

Un repositionnement en interne

Toujours très attaché à l’OM, Abardonado devrait être intégré au centre de formation, un secteur qu’il connaît déjà pour y avoir évolué par le passé. Le club marseillais envisagerait de capitaliser sur son expérience, son lien avec l’identité olympienne et sa connaissance du fonctionnement interne pour accompagner la nouvelle génération.

Cette option s’inscrirait dans une volonté globale de réorganisation du club, où plusieurs postes sont amenés à évoluer, aussi bien chez les professionnels que dans les structures de formation.

Un contexte interne en mutation

Ces ajustements interviennent dans un climat de transition important à l’OM. L’arrivée d’une nouvelle direction et la réflexion autour du staff technique ont déjà entraîné plusieurs mouvements internes. Dans ce contexte, le cas Abardonado illustre la volonté du club de redéfinir certaines missions sans rompre totalement avec des profils expérimentés et historiques.

Figure respectée du club, notamment pour son passage en tant qu’adjoint et intérimaire sur le banc professionnel, “Pancho” Abardonado va donc poursuivre son aventure marseillaise dans un rôle davantage tourné vers la formation et la transmission.